Bolivia går mot høyre – Rodrigo Paz blir ny president

Bolivianerne strømmet søndag til valglokalene for å velge landets neste president.

Da 97 prosent av stemmene var talt opp hadde Paz 54,5 prosent, mens hans rival Jorge Quiroga hadde 45,4 prosent, ifølge den øverste valgdomstolen i landet. Også i første valgomgang fikk Paz flest stemmer.

Rodrigo Paz blir ny president i Bolivia etter å ha vunnet andre valgrunde. Foto: Natacha Pisarenko / AP / NTB.

Den nye presidenten tiltrer 8. november.

– Vi må åpne Bolivia for verden, sa Paz under sin seierstale fra La Paz, etter at Quiroga hadde innrømmet nederlag.

Lover å styrke bånd med USA

Begge kandidatene i andre valgrunde lovet å styrke diplomatiske bånd med USA, og søke amerikanskstøttet finansiell støtte for å stabilisere Bolivias skjøre økonomi.

Paz har tidligere uttalt at han har planer om en økonomisk samarbeidsavtale på 1,5 milliarder dollar med amerikanske myndigheter for å sikre drivstofforsyninger.

USAs utenriksminister Marco Rubio sa denne uka at begge presidentkandidatene «ønsker sterkere, bedre relasjoner med USA», etter tiår med amerikafiendtlig ledelse.

Historisk skifte

58-åringens seier markerer et historisk skifte for det søramerikanske landet, som siden 2006 nesten sammenhengende er styrt av Bolivias Bevegelse for sosialisme, MAS.

En skjerm viser foreløpige resultater fra andre valgrunde i presidentvalget i Bolivia. Etter at 97 prosent av stemmene er talt opp hadde Rodrigo Paz 54,5 prosent av stemmene, mens Jorge Quiroga har 45,4 prosent. Foto: Juan Karita / AP / NTB

Bolivia er rammet av den verste økonomiske krisen på flere tiår, og velgerne håper å få en president som kan få landet på rett kjøl.

Budskapet til Paz har vært «kapitalisme for alle, ikke bare for noen få». Han ønsker grunnlovsendringer for å få tilbake utenlandske investeringer – og har lovet å kutte skatter og fjerne importavgifter.

Inflasjonen i Bolivia har passert 20 prosent, og var i forrige måned oppe i 23 prosent, noe som er det høyeste siden 1991. Også mangel på drivstoff bidrar til krisen.