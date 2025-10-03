Boligprisene falt litt i september, men det er normalt for sesongen. Bildet viser trehusbebyggelsen i gamlebyen i Stavanger. Terje Pedersen / NTB

Gjennomsnittsprisen for en bolig i Norge var 4.993.572 kroner ved utgangen av september, ifølge Eiendom Norge.

Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 0,4 prosent sist måned. Men selv om prisene falt på landsbasis i september, hadde byene Bergen og Ålesund sterk boligprisutvikling.

– Det er normalt at boligprisene synker nominelt i september, og det gjør de også i år. Samtidig er det fortatt store forskjeller i boligprisutviklingen, og i september var det en særlig sterk utvikling i Bergen og Ålesund og omegn, sier Henning Lauridsen, administrerende direktør i Eiendom Norge i en pressemelding.

Tallene viser at det fortsatt er «full fyr i boligmarkedet», ifølge Kyrre Knudsen, sjeføkonom i Sparebank 1 Sør-Norge.

– Boligprisen i Norge er 5,5 prosent høyere enn for ett år siden. Prisveksten har ligget stabilt den siste tiden, og det som er interessant, er at dette er akkurat lik utvikling som på lønnsveksten det siste året, skriver han i en epost til NTB.

Muligheter for førstegangskjøpere

Eiendom Norge-direktøren trekker fram at det var positivt for boligmarkedet da Norges Bank i september satte ned styringsrenten til 4 prosent.

Det råder dog usikkerhet om hvorvidt det blir flere rentekutt i år, og Lauridsen påpeker at det er positivt for nyboligmarkedet om renten settes enda mer ned.

Fortsatt er det ekstremt mange som kjøper brukte boliger, påpeker Carl O. Geving, direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund. Det er ifølge ham drevet av nedsalg av leieboliger, bedre kjøpekraft og lavere egenkapitalkrav.

– Det gir førstegangskjøpere flere muligheter og holder prisveksten i sjakk, selv om frykten for fremtidig prisgalopp trekker mange unge inn i markedet nå.

Svak i Oslo, sterk i Stavanger

Hittil i år har boligprisene steget med 6,7 prosent. Stavanger har hatt den største veksten med 14 prosent, mens Oslo har hatt den svakeste utviklingen med 3,9 prosent.

– Prisene i Stavanger er 12 prosent høyere enn for ett år siden. Trondheim er kun 2 prosent høyere. I Oslo stiger prisene rundt fem prosent, flere boliger for salg i Oslo demper prisveksten i området, skriver Knudsen i Sparebank 1 Sør-Norge i eposten.

Eiendom Norge-direktør Lauridsen tror utviklingen i hovedstaden blir kun moderat dersom renten ikke kommer ned.

– I vår prognose for 2025 fra desember i fjor ventet vi en stor oppgang i boligprisene i særlig Oslo. For øyeblikket ser ikke denne ut til å treffe, da Oslo har lavest boligprisutvikling i landet.

– Solgt svært mange boliger

I forrige måned tok det i snitt 46 dager å få solgt boligen sin, ned fra 49 dager i august. I Bergen og Stavanger går det rasket med i snitt 19 dager, mens det i Fredrikstad og Sarpsborg tar lengst tid med 89 dager.

Og i løpet av måneden ble det solgt 11.142 boliger, og 11.247 boliger ble lagt ut for salg.

– Det er solgt svært mange boliger i løpet av september. Det er kun i pandemiåret 2020 at det er blitt solgt flere boliger i løpet av en september-måned, sier Eiendom Norge-direktøren.

Korrigert for sesong hadde Porsgrunn- og Skien-området sterkest prisutviklingen i september, der oppgangen i boligprisene var på 2,1 prosent.

Svakest var utviklingen i Tromsø, som opplevde et fall i boligprisene forrige måned på 0,1 prosent.