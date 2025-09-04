Boligaktivister reagerer på skatteutspill fra utleiegigant
Utleiemegleren deler boligpolitiske løsninger i nyhetsbrev til kundene. Både boligaktivister og LO er kritiske til innspillets valgnære tidspunkt.
Hanna Asefaw etablerte aktivistgruppa Reduser Husleia i 2020.
FOTO: Privat
Innenriks
Leieprisene i Norge har økt kraftig de siste årene. Samtidig er antallet registrerte sekundærboliger nede på rekordlave nivåer.
Bare siden 2019 har Norge mistet titusenvis av utleieboliger, ifølge Dagens Næringsliv.
Nedgangen er størst i pressområder som Oslo, Bergen og Trondheim.