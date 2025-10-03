Bokaktuelle Sidsel Wold etter Midtøsten: Kjenner på savn, sorg og frihet

Sidsel Wold er aktuell med boka «Israel – et land i kamp med seg selv». FOTO: Agnete Brun

Du beskriver Israel som et land først og fremst truet av sine egne motsetninger. Hva handler det om?

– Det handler om at det er voldsom intern strid mellom de mest religiøse og de sekulære om hva slags land Israel skal være. En annen side ved motsetningene er at de ultraortodokse jødene nekter å delta i militæret og i storsamfunnet, men samtidig krever de store sosiale stønader. De får ofte svært mange barn og fører en livsstil som ikke er bærekraftig for landet. Så dette er en tikkende demografisk bombe.

Hvor sterk opplever du at motstanden mot det som skjer på Gaza faktisk er i den israelske befolkningen?