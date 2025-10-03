Bokaktuelle Sidsel Wold etter Midtøsten: Kjenner på savn, sorg og frihet

Hun er kvitt stresset i jobben og det deprimerende hatet mellom folk. Men savnet etter Midtøsten slipper likevel ikke taket i utenrikskorrespondenten.

Sidsel Wold er aktuell med boka «Israel – et land i kamp med seg selv».

Navn i nyhetene

Martin Næss Kristiansen
Journalist
Publisert
Lesetid: 3 min

Du beskriver Israel som et land først og fremst truet av sine egne motsetninger. Hva handler det om?

– Det handler om at det er voldsom intern strid mellom de mest religiøse og de sekulære om hva slags land Israel skal være. En annen side ved motsetningene er at de ultraortodokse jødene nekter å delta i militæret og i storsamfunnet, men samtidig krever de store sosiale stønader. De får ofte svært mange barn og fører en livsstil som ikke er bærekraftig for landet. Så dette er en tikkende demografisk bombe.

Hvor sterk opplever du at motstanden mot det som skjer på Gaza faktisk er i den israelske befolkningen?

Hei
Du må ha et aktivt abonnement for å lese videre

5 uker - 5 kroner

KJØP

israel innenriks gaza-krigen gaza bøker bok benjamin netanyahu nyheter palestina åge alexandersen nrk
Powered by Labrador CMS