Bok om Nav-skandalen: – Kritisk til rettsstaten uten å avvise den

Nav-skandalen for få år siden har resultert i en analytisk bok om svikt i rettsstaten.

Tror du det brygger opp til ny storm nå som boka slippes?

– Nei, jeg tror ikke det, men jeg håper at det gjør det, da boka har to formål: Å få fram alvoret i saken, som jeg ikke synes at mediene klarte. Saken burde vært tatt mer på alvor, og det signalisert med symbolske virkemidler som at noen måtte gå av og rundhåndede erstatningsutbetalinger til ofrene. Det andre formålet er å bidra til et analytisk blikk, ved at jeg prøver å være kritisk til rettsstaten uten å avvise den. Jeg tror ikke boka vil føre til storm fordi den vil drukne i nyhetsbildet og valgkampen. Det er blitt servert saftigere og mer personlige historier om denne saken i mediene.

Hva er det mest overraskende som kommer fram i boka, sammenliknet med hva vi vet fra før?