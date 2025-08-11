– Blir Sylvi Listhaug statsminister, får vi den første First House-statsministeren
Frp flyr høyt på målingene. Og snart er det valg.
Sylvi Listhaug møtte Jonas Gahr Støre til statsministerduell tidligere i sommer.
FOTO: Jonas Been Henriksen / NTB
Innenriks
Sylvi Listhaug vil selv ikke svare på om hun er statsministerkandidat, men mener det største partiet på borgerlig side eventuelt må få statsministeren.
Frp er langt større enn Høyre på målingene, selv om avstanden har skrumpet litt i det siste.