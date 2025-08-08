Blir hun vertskap for Trump-Putin-møtet?
USAs president Donald Trump skal ha tatt kontakt med Italias statsminister Giorgia Meloni om mulighetene for å holde stormøtet med Vladimir Putin i Roma.
Italias statsminister Giorgia Meloni sammen med Donald Trump i Det hvite hus i april i år.
FOTO: Brendan Smialowski/AFP/NTB
Verden
Ifølge kilder den italienske storavisa La Repubblica har snakket med, skal den amerikanske presidenten ha ringt Meloni torsdag for å høre om Italia, og trolig Vatikanet, kan være vertskap for det planlagte møtet mellom Trump og Russlands president Vladimir Putin.
Opplysningene er enn så lenge ikke bekreftet av den italienske regjeringen.