Biskopene ringer med kirkeklokkene for sivile i Gaza – jødiske trossamfunn skuffet

Biskopene i Den norske kirke har fredag oppfordret kirker over hele landet til å ta i bruk kirkeklokkene sammen med landets domkirker. Torsdag 7. august blir en solidaritetsmarkering for sivilbefolkningen som lider i Gaza.

– Dag for dag hører vi nyhetsmeldinger om en situasjon som forverres, i det som allerede har blitt en humanitær katastrofe. Med over 60.000 døde i Gaza, kjenner vi alle på et kall og et behov for å gjøre noe, sier preses i Den norske kirke Olav Fykse Tveit i en pressemelding.

Ber for israelske sivile og gisler

De jødiske trossamfunnene i Oslo og Trondheim skriver i en epost til NTB at initiativet er positivt, men at de likevel er skuffet.

– Når kirkeklokkene ringer, håpet vi at de skulle ringe for alle – både for de sivile palestinerne som lider i Gaza, sivile israelere som skades av rakettene fra Hamas, og for gislene som fortsatt ikke har kommet hjem, uttaler Det Mosaiske Trossamfund i Oslo (DMT) og Det Jødiske Samfunnet i Trondheim (DJST).

Nidaros domkirke er blant Norges elleve domkirker som torsdag klokka 15 ringer med klokkene i solidaritet med sivilbefolkningen på Gaza. Gorm Kallestad / NTB

Behov for å bryte stillheten

Bispemøtet markerte sin støtte i mai da det krevde at «alle legitime politiske og økonomiske virkemidler» må vurderes for å presse Israel til å stanse «det som framstår som etnisk rensing i Gaza».

– Siden da har situasjonen forverret seg, og vi ser behov for nok en gang å bryte stillheten, sier Fykse Tveit.

Han omtaler markeringen torsdag som et rop om oppmerksomhet for dem som lider, men også et kall til bønn og handling fra så mange som mulig.

– Det at Den Norske kirken ved denne markeringen, unnlater å nevne de sivile jødene som også er ofre, maner ikke til økt dialog her hjemme mellom trossamfunnene. Det er vi skuffet over, uttaler DMT og DJST

Kirkerådet oppfordrer alle kirker som har mulighet, til å invitere til lystenning og forbønn, for å gi folk en anledning til å gjøre en konkret og symboltung handling ved å tenne lys i en mørk situasjon. Gorm Kallestad / NTB

Lys i mørke

Kirkerådets leder Harald Hegstad støtter markeringen og oppfordrer alle kirker som har mulighet, til å invitere til lystenning og forbønn, en konkret og symboltung handling, der man kan tenne lys i en mørk situasjon.

Kirkerådslederen presiserer at oppfordringen ikke er bindende. Deltakelse kan variere fra sted til sted ut fra lokale situasjoner og bemanningssituasjon i ferien.

