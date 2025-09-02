Bhatti-saken: Aktoratet peker på kriminell bakgrunn – forsvarerne advarer mot å være forutinntatt

Tirsdag startet rettssaken mot den kjente islamisten i Oslo tingrett. Før retten ble satt, hadde Bhatti samtykket til å bli fotografert, noe tiltalte i rettssaker i utgangspunktet kan nekte.

Han hadde kortklipt hår og kort skjegg og var iført blå jakke, skjorte og jeans. Bhatti smilte til og klemte advokatene sine da han kom inn i salen og snakket kort med flere av dem. 48-åringen viet lite tid til å se på andre som var til stede.

Bhatti er tiltalt for medvirkning til terrorhandling etter angrepet i Oslo sentrum 25. juni 2022.

Ikke straffskyld

Annonse

– Nei, overhodet ikke, svarte Bhatti da aktor, statsadvokat Aud Kinsarvik Gravås, leste opp det første av to tiltalepunkter og dommer Kim Heger spurte om han erkjenner straffskyld.

Bhatti svarte også tydelig nei på det andre tiltalepunktet, om terrorforbund.

Første dag var satt av til innledningsforedrag.

– Denne saken gjelder den mannen påtalemyndigheten mener sto bak terrorangrepet, og det er Arfan Bhatti, sa statsadvokat Gravås i sin innledning.

Annonse

Gravås brukte mye tid på å tegne et bilde av Bhatti som en farlig mann med en omfattende straffehistorikk. Allerede som 16-åring slo og knivstakk han en butikkeier i 1994. Hun fortsatte med å vise til en lang rekke straffesaker og dommer mot Bhatti.

To ble drept, mange skadet

To personer ble drept og ti alvorlig skadet i skytingen mot folk som var på Per på Hjørnet og London Pub for å feire pride. Utestedene ligger noen få hundre meter fra salen der saken mot Bhatti skal pågå de neste ukene.

Hele 312 personer hadde status som fornærmet da Zaniar Matapour sto for retten i fjor, tiltalt for terror.

Annonse

Matapour ble dømt til 30 års forvaring, med en minstetid på 20 år. Nå er han innkalt som vitne. I sin egen sak i tingretten nektet han å forklare seg. Også Bhatti risikerer forvaring.

Video og lydopptak for retten

Retten fikk innledningsvis se overvåkingsbilder som viser skytingen, samt at Matapour ble overmannet. I tillegg spilte aktoratet av Matapours innlesning av en troskapsed til ekstremistgruppa IS.

Påtalemyndigheten mener angrepet fant sted etter felles planlegging, med bistand og støtte fra Bhatti. Han skal videre ha bistått i anskaffelsen av våpen og forsøk på å opprette kontakt med terrororganisasjonen IS for at de skulle påta seg ansvaret for handlingen.

Annonse

Forsvarerne til Arfan Bhatti advarer retten mot å dømme ham basert på saker der han er omtalt, men ikke dømt.

En av Bhattis tre forsvarere, advokat Bernt Heiberg, holdt sitt innledningsforedrag tirsdag ettermiddag.

– Hvis vi skal se på straffehistorikken, er Bhatti siden skytingen mot synagogen i 2006 ikke domfelt for relevante forhold til denne tiltalen, sa Heiberg.

Arfan Bhatti på første dag av rettssaken i Oslo tingrett. Tegning: NTB

– Må se bort fra medieomtalen

Annonse

I 2008 ble Bhatti dømt for medvirkning til skadeverk på synagogen i Oslo, men frikjent på et annet tiltalepunkt om planlegging av terror mot USAs og Israels ambassader.

– Retten må være forsiktig med å legge til grunn at Bhatti har begått handlinger som han ikke er dømt for, sa forsvareren.

Han sa også at retten må se borti ifra bildet av Bhatti som kommer fra medieomtale og at dette ikke gir et klart bilde av tiltalte.

– Vi har flere vitner som skal belyse hvordan Bhatti er i sitt daglige liv. Ikke hvordan han fremstår i mediene, men hvordan han er i en-til-en-relasjoner, fortsatte Heiberg og sa at vitnene kommer fra både Norge og Pakistan.

Annonse

Trekker terrordommen i tvil

Forsvareren viste til at klienten en rekke ganger har vært i politiets søkelys.

– Og i tilnærmet samtlige av disse er saken henlagt fordi det ikke foreligger bevismessig dekning for at Bhatti har hatt noen rolle i disse, sa Heiberg.

Advokaten sådde også tvil om det Zaniar Matapour ifølge den rettskraftige dom gjorde, faktisk omfattes av terrorbestemmelsen.

Annonse

Dessuten kommer forsvarssiden ifølge advokaten under rettssaken til å ta opp spørsmålet om mulig ulovlig tiltaleprovokasjon, gjennom at en hemmelig agent fra etterretningstjenesten utga seg for å være i ekstremistgruppa IS.

Onsdag skal flere av dem som ble skadet i angrepet for tre år siden forklare seg, i tillegg til lederen for Oslo Pride. Det er også mulig at Bhatti mot slutten av dagen kan starte på sin forklaring.