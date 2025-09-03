Bhatti om ungdomsårene: – Jeg hadde en gangstermentalitet

Bhatti startet sin forklaring i terrorrettssaken mot ham i Oslo tingrett onsdag ettermiddag. Retten har satt av tiden til ut fredag.

48-åringen begynte med å fortelle om en barndom delvis i Oslo og delvis i Pakistan, og at det begynte å gå galt da han var 13-14 år.

– Det begynte med at jeg oppsøkte feil miljø, sa han i sin frie forklaring – som han har valgt å ta kronologisk.

– Ikke en fornuftig mentalitet

Etter et nytt opphold i Pakistan fortalte Bhatti at han igjen havnet i feil miljø.

– Det er min skyld, sa han.

Bhatti fortalte at han havnet i gjengmiljøer i 1994, da han var 16-17 år.

– Jeg hadde en gangstermentalitet, ikke en fornuftig mentalitet på den tiden. Det preget livet, sa han.

Bhatti ble i 1997 domfelt for å ha knivstukket en butikkeier, og så året etter for å ha skutt en person under et torpedooppdrag.

Nekter for homofili-hat

I 2002 fortalte Bhatti i et Dagbladet-intervju at han hadde konvertert til islam og at han hatet norske verdier, som aksept for homofile, og at han ønsket at landet var styrt etter sharialover.

Under forklaringen sin onsdag nektet Bhatti for at han ser på homofile som en fiende, og at påtalemyndigheten bygger mye av saken sin på det han sa i 2002.

– Påtalemyndigheten mener dette er en del av fiendebildet mitt mot homofile, men senere har jeg ikke snakket om dette. Jeg har minglet med homofile uten at det har blitt saker, jeg har aldri hatt hatkriminalitet på meg, jeg har aldri hatt en konflikt med dem, sa Bhatti.

Han møter i Oslo tingrett tiltalt for medvirkning til terrorhandling i forbindelse med masseskytingen 25. juni 2022, og for i perioden juni til september 2022 å ha forsøkt å inngå terrorforbund med det som viste seg å være en hemmelig agent fra Etterretningstjenesten.

Han nekter fullstendig straffskyld.