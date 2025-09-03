Bhatti og 25. juni-offer håndhilste og snakket sammen

Arfan Bhatti i Oslo tingrett sammen med forsvarer John Christian Elden (t.v.) og Bernt Heiberg i forbindelse med straffesaken som startet mot ham tirsdag. Javad Parsa / NTB

De håndhilste og snakket kort sammen. Det var ikke mulig for andre til stede å høre hva de sa.

Samtalen kom kort tid etter at offeret hadde vært i vitneboksen. Mot slutten av offerets forklaring i Oslo tingrett onsdag, henvendte vedkommende seg til tiltalebenken.

– Jeg tenkte bare å legge til det at … Siden det her er et angrep som har blitt gjort som det har blitt gjort, så rammer det ganske mye folk. Det rammer flere enn gruppen som har vært trukket fram. Det er uansett veldig trist og tragisk det som har skjedd.

Bhatti valgte da å svare på det offeret sa og forsøke å stille vedkommende spørsmål, men seansen ble avsluttet av dommer Kim Heger.

Offeret, som ble skutt i skulderen av Zaniar Matapour, har uttrykt at hen ikke ønsker å bli navngitt eller fotografert i forbindelse med rettssaken. Årsaken er at vedkommende har fått trusler og uønsket oppmerksomhet etter at det ble kjent at hen skulle vitne, opplyser koordinerende bistandsadvokat Christian Lundin til NTB.

To personer ble drept og ti alvorlig såret i skytingen mot folk som var på utestedene Per på Hjørnet og London Pub i Oslo for å feire pride natt til 25. juni 2022. Matapour ble i fjor dømt til 30 års forvaring for angrepet.

Bhatti er av påtalemyndigheten utpekt som arkitekten av terrorangrepet. Han nekter straffskyld.