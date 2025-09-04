Arfan Bhatti før sin forklaring i Oslo tingrett onsdag. Han er tiltalt for medvirkning til terror etter skytingen i Oslo sentrum 25. juni 2022. Ole Berg-Rusten / NTB

Bhatti begynte sin forklaring i Oslo tingrett onsdag. Da snakket han mest om barndommen, sitt syn på homofile, islamisme og dødsfallet til ett av sine barn. Torsdag er det ventet at 48-åringen går nærmere inn på kontakten med Matapour.

Bhatti fortalte onsdag at han ble kjent med Matapour i 2016, da de var naboer på Grønland i Oslo.

– Det var sporadisk kontakt. «Hei og hå», ikke noe annet.

Han avviste at de var omgangsvenner og anslo at de møtte hverandre maksimalt 10-15 ganger i årene fram til 2021. Kontakten ble gjenopptatt i 2021, da barna deres gikk i samme barnehage.

– Før 2021 var det aldri noe voldelig, fortalte han om samtalene med Matapour.

Bhatti er tiltalt for medvirkning til terrorhandling for angrepet som Matapour utførte mot to utested i Oslo sentrum natt til 25. juni for tre år siden. To personer ble skutt og drept, og ti ble alvorlig skadet. I fjor ble Matapour dømt til 30 års forvaring.

Zaniar Matapour ble i fjor dømt til lovens strengeste straff – 30 års forvaring med en minstetid på 20 år – da han ble funnet skyldig i grov terror etter at han skjøt og drepte to personer og såret ni andre i og utenfor Per på Hjørnet og London Pub natt til 25. juni 2022. Lise Åserud / NTB

Påtalemyndigheten mener Bhatti var arkitekten bak angrepet, noe han nekter for.

– Jeg kan ikke ta ansvar for en annen manns handlinger, sa Bhatti i retten onsdag og viste til at han ikke var i Norge da angrepet skjedde.

Retten har også satt av fredagen til Bhattis forklaring. Neste torsdag skal Matapour vitne i saken, men det er uklart om han kommer til å forklare seg.