Bhatti fortsetter sin forklaring i retten – forholdet til Matapour blir sentralt
Arfan Bhatti avviser enhver tilknytning til masseskytingen i Oslo i 2022. I dag skal han gå nærmere inn på sitt forhold til terrordømte Zaniar Matapour.
Bhatti begynte sin forklaring i Oslo tingrett onsdag. Da snakket han mest om barndommen, sitt syn på homofile, islamisme og dødsfallet til ett av sine barn. Torsdag er det ventet at 48-åringen går nærmere inn på kontakten med Matapour.
Bhatti fortalte onsdag at han ble kjent med Matapour i 2016, da de var naboer på Grønland i Oslo.
– Det var sporadisk kontakt. «Hei og hå», ikke noe annet.
Han avviste at de var omgangsvenner og anslo at de møtte hverandre maksimalt 10-15 ganger i årene fram til 2021. Kontakten ble gjenopptatt i 2021, da barna deres gikk i samme barnehage.
– Før 2021 var det aldri noe voldelig, fortalte han om samtalene med Matapour.
Bhatti er tiltalt for medvirkning til terrorhandling for angrepet som Matapour utførte mot to utested i Oslo sentrum natt til 25. juni for tre år siden. To personer ble skutt og drept, og ti ble alvorlig skadet. I fjor ble Matapour dømt til 30 års forvaring.
Påtalemyndigheten mener Bhatti var arkitekten bak angrepet, noe han nekter for.
– Jeg kan ikke ta ansvar for en annen manns handlinger, sa Bhatti i retten onsdag og viste til at han ikke var i Norge da angrepet skjedde.
Retten har også satt av fredagen til Bhattis forklaring. Neste torsdag skal Matapour vitne i saken, men det er uklart om han kommer til å forklare seg.