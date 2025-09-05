Bhatti avviser IS-støtte – har avlagt troskap til Taliban

Arfan Bhatti før sin forklaring i rettssal 250 i Oslo tingrett onsdag. Han forklarte seg også torsdag og fortsetter fredag. Ole Berg-Rusten / NTB

Bhatti er i gang med siste dag av sin forklaring i Oslo tingrett. Han er tiltalt for medvirkning til terror for masseskytingen som Zaniar Matapour gjennomførte mot to utesteder i Oslo sentrum natt til 25. juni 2022. To personer ble drept og flere såret.

Fredag ble Bhattis forhold til Taliban diskutert. På spørsmål fra aktor Sturla Henriksbø fortalte 48-åringen at han har hatt veldig mye kontakt med den islamistiske bevegelsen, og at han ga en bayah, en troskapsed, til dem.

– Din bayah til Taliban gjelder fortsatt?

– Ja, det er korrekt.

Ville ikke svare på kamp-spørsmål

Troskapseden ble ifølge Bhatti avgitt i 2012, da han oppholdt seg i Afghanistan og Pakistan. På denne tiden lot 48-åringen skjegget gro og ble ifølge ham selv stadig mer ekstrem i sin tolkning av islam. Bhatti innrømmet også at han har fornyet bayahen i senere år.

I retten ble 48-åringen bedt om å utdype relasjonen til Taliban, noe han nektet å gjøre.

– Har du deltatt i kamper for Taliban?

– Jeg har ikke lyst til å kommentere noe som helst om hva som skjedde i Afghanistan. PST etterforsket meg i tre år, fra 2012 til 2015, og det ble henlagt som intet straffbart forhold bevist.

Vennetjeneste

Bhatti utpekes av påtalemyndigheten som arkitekten bak angrepet i Oslo for tre år siden, men nekter straffskyld. Matapour ble i fjor dømt til 30 års forvaring.

Torsdag innrømmet Bhatti for første gang at han har opptrådt i chatter under kallenavnet Shaheen47, som er en sentral del i aktoratets sak mot ham. Dette er navnet som figurerer i chattene med det Bhatti trodde var en representant for ekstremistgruppa IS, men som i realiteten var en agent fra den norske E-tjenesten.

– De er nemesiser. De er helt motsatt, sa Bhatti i retten fredag da han ble spurt om forskjellene mellom Taliban og IS.

Begge aktorene, Sturla Henriksbø og Aud Kinsarvik Gravås, brukte tid på å grave og spørre Bhatti om hvorfor han tok kontakt med IS når han hadde sverget troskap til Taliban.

Ifølge Bhatti prøvde han å videreformidle Matapours troskapsed til IS som en vennetjeneste.

Kniver i bilen

Noen måneder før angrepet i Oslo for tre år siden var Bhatti og Matapour på biltur. I retten sa Bhatti at turen – som skjedde 22. april – ikke hadde noe spesielt formål, og at de to skulle snakke. Han ønsket ikke å si hva de pratet om.

Samme dag hadde aktivister fra Stopp islamiseringen av Norge (Sian) varslet en koranbrenning ved moskeen og politihuset på Stovner.

Da Bhatti og Matapour ble stoppet i nærheten, fant politiet kniver i bilen. Henriksbø spurte i retten om de skulle angripe Sian-markeringen.

– Nei. Det har vært teorier om det og snakk om dette her, men det var ikke hensikten, svarte Bhatti.

– Visste du at det var kniver i bilen?

– Nei.