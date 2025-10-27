Bevegelse i steinmasser etter raset på Carl Berner

Mandag morgen var det bevegelse i rasområdet på Carl Berner i Oslo. Politiet har holdt vakt gjennom natta.

Det er snakk om mindre steinmasser, melder NTBs fotograf på stedet.

Søndag ble mellom 300 og 400 personer evakuert etter at det ved 17-tiden gikk et omfattende jord- og steinras ved Carl Berner i Oslo. Geologer anser området som ustabilt, og store stein- og jordmasser truer en blokk på undersiden av raset.

– Det er store stein- og jordmasser som kan rase ut, og det er fare for at blokka kan ryke, sa politiets innsatsleder Thomas Broberg søndag.

Annonse

Politiet holdt vakt ved rasstedet gjennom natten og registrerte verken lyder eller bevegelse, opplyste oppdragsleder Halvard Svanes i Oslo-politidistrikt til NTB mandag morgen.

Geologer undersøker mandag

Raset søndag gikk i en skråning som ligger mellom Carl Berner studenthus i Hasleveien og flere boligblokker på oversiden i Sukkertoppveien.

Steinblokkene som kan rase ut, anslås å veie flere titalls tonn. Mandag morgen skal geologer etter planen gjøre nye undersøkelser ved rasstedet.

Annonse

Kommunen har opprettet evakueringssenter på Radisson Blu Hotel på Alna for evakuerte som har behov for midlertidig opphold og oppfølging. Det er uklart om beboerne kan vende tilbake, men området må sjekkes grundig og sikres før dette kan skje. Og det kan fort ta tid.

– Alvorlig situasjon

Mange studenter ble evakuert. De får oppfølging fra Studentsamskipnaden i Oslo (SiO), opplyser rektor Ragnhild Hennum ved Universitetet i Oslo (UiO).

– Vi er glade for at ingen er skadet, men forstår at dette er en alvorlig situasjon. Vi anbefaler å ta kontakt med fakultetet for eventuell bistand knyttet til studier og eksamen, sier rektoren i en uttalelse til NTB.

Annonse

UiO vet foreløpig ikke hvorvidt deres studenter er berørt og i så fall hvor mange det er snakk om, men universitetet er i løpende dialog med SiO.