Beskjed til helseministeren: – Unge må lære mer om seksuelle grenser
Elevorganisasjonen og de unge selv er klare på hva som er viktigst når regjeringen nå lanserer ny strategi for seksuell helse.
Elevorganisasjonen og leder Martine Løkken Svendsen hadde tydelige innspill til regjeringens nye strategi for seksuell helse.
FOTO: Martin Næss Kristiansen
– Det elevene selv ønsker å lære mest om er grensesetting og overgrep, sier Martine Løkken Svendsen, som er leder i Elevorganisasjonen (EO).
Hun viser til en tidligere undersøkelse fra Redd Barna, og påpeker at mange har behov for mer kunnskap om grensesetting da mange unge opplever overgrep.
Elevlederen fikk gi sine innspill til helseministeren fordi regjeringen i disse dager ruller ut en ny helhetlig strategi for seksuell helse. Sammen med strategien lanseres blant annet tiltaket om å utarbeide en ny nasjonal kompetansepakke for å støtte arbeidet med seksuell helse, folkehelse og livsmestring i skolen.