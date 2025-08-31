Bergstø vil overby Sp i skattedebatten – vil kutte 14 milliarder

– Høyresiden prøver å danne et bilde av at vi vil ha mest mulig i skatt, men vi vil jo tvert imot at flest mulig skal ha mindre skatt, sier Bergstø til NTB.

Skatteløftet hun nå lanserer, handler om tre ting:

– Partiet vil sørge for at tre av fire skal betale mindre i skatt. Det skal skje blant annet ved at frikortgrensa skal økes til 150.000 kroner i året, samt kutt for totalt 14 milliarder kroner i inntektsskatt. For noen kan det bety 5800 kroner mindre i skatt.

– Høyere skatter på blant annet overskuddene til banker og teknologiselskapene, og «mer rettferdig fordeling av verdiene vi skaper i fellesskap».

Annonse

– Styrke velferden og fellesskapene der.

Overbyr Vedum

Med det understreker SV-lederen at partiet overbyr Senterpartiet, der partileder Trygve Slagsvold Vedum lanserte sin skatteplan torsdag og blant annet lover store skattekutt for pendlere og lavere avgifter.

– Man kan verken bare love enorme skattekutt til de rikeste slik høyresiden gjør, eller love at man ikke skal ta inn mer i skatt som Arbeiderpartiet, sier Bergstø.

Annonse

Partiet sier de kan dekke inn kutt i inntektsskatten for de fleste, blant annet pensjonister, ved å øke finansskatten, innføre digital omsetningsavgift for teknologiselskapene, øke grunnrenteskatten, øke formuesskatten for de rikeste, og altså innføre en arveavgift med bunnfradrag på 10 millioner kroner per arving.

Og SV-lederen skryter gjerne av partiets gjennomslag i løpet av forrige periode, både i form av økte inntekter for folk på ytelser som minstepensjon og uføretrygd, og ved å redusere regningene på tjenester som SFO, barnehage og tannlege.

500 kroner i måneden

5800 kroner i skattekutt for dem med bruttolønn mellom 350-400.000 kroner tilsvarer litt under 500 kroner i måneden. Det kan bety mye, understreker Bergstø.

Annonse

– Det er jo et sterkt bidrag til en ny vaskemaskin, eller til løpende matutgifter. Det kan bety at ungen får lov til å fortsette på fritidsaktivitet. 500 kroner kan være det som avgjør om de har råd til varm mat hver dag, sier hun.

Det siste mener Bergstø særlig gjelder når man ser det i sammenheng med kutt i blant annet tannlegepriser.

– Hva sier det om den norske skattedebatten at selv partier som SV og Senterpartiet kappes om å kutte?

– Det sier jo noe om den økonomiske situasjonen folk står i. Det går veldig godt i Norge, men det går ikke godt for alle, da er omfordeling det viktigste vi gjør, sier SV-lederen.

Annonse

(©NTB)