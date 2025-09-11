Bergstø møtte Støre: – En god frokost

– Det var en god samtale, en god frokost, sier Kirsti Bergstø etter at hun kom ut av statsministerboligen torsdag morgen.

Bergstø og statsministeren møttes for å diskutere veien videre for det rødgrønne flertallet i Stortinget.

– Vi har snakket om den politiske situasjonen og det som er flertallet på Stortinget nå, sier hun.

Bergstø sier at det ikke var et forhandlingsmøte, og at hun ikke la fram noen krav til statsministeren i denne omgang.

– Det har vært en samtale om tiden som skal komme, og tiden vi har bak oss. Og hvordan vi skal samarbeide, sier hun.

Tok opp oljefondet

De to diskuterte imidlertid SVs krav om at oljefondet må ut av selskaper som bidrar til folkerettsbrudd.

– Der opplever jeg at både Støre og Stoltenberg har gått langt i garantere at det er noe Norge skal gjøre, sier hun til NTB.

SV-lederen mener at partiene er enige om målet, men ikke hvordan man skal komme dit. Hun viste til at regjeringen bestemte at oljefondet skulle ut av alle russiske selskaper etter invasjonen av Ukraina.

– Vi var ikke inne i en forhandlingssituasjon i dag, understreker Bergstø.

Søtsaker

SV-lederen forteller at hun hadde med seg cookies til statsministeren, som hun har bakt i forbindelse med at sønnen skal feire bursdag etter skolen.

– Det var både en god samtale, og søtsaker.

Hun har god tro på at samarbeidet skal gå bra framover.

Støre har sagt at han den neste uken skal snakke med alle de fire partiene som har pekt på ham som statsminister, og møtet med SV-lederen er det andre i rekken. Onsdag møtte statsministeren Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum, og på mandag står MDG og Rødt for tur.