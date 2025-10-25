Bergen Høyre krever Frølich inn i Høyres ledertrio

Peter Frølich sier han stiller som kandidat til partiledelsen dersom partiet ønsker det. Terje Pedersen / NTB

– Vi har ett tydelig budskap fra Bergen Høyres formelle organer. At vi ønsker Peter Frølich inn i ledertrioen i Høyre, sier leder Asle Steiestøl Wingsternes i Bergen Høyre til TV 2.

Sammen med byrådsleder Christine Meyer lanserer han Frølich som kandidat til en av de tre toppvervene i partiet – enten som leder, første eller andre nestleder.

– Vi tar ikke stilling til hvilken posisjon. Det mener vi er opp til valgkomiteen å bestemme, sier Wingsternes.

Frølich, som møter valgkomiteen denne helgen, sier han stiller dersom partiet ønsker det:

– Jeg er glad for å være en del av Høyres ledelse i dag, og er veldig motivert for fortsatt å være det. Hvis partiet ønsker det, er jeg åpen for å bli vurdert til andre plasser i arbeidsutvalget, men jeg fortsetter gjerne der uavhengig av hvilken rolle det blir, sier Frølich til TV 2.

I dag består Høyres ledertrio av leder Erna Solberg, samt nestlederne Tina Bru og Henrik Asheim. Både Solberg og Bru har varslet at de vil gå av, men Henrik Asheim ønsker å fortsette i partiledelsen.

