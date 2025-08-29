Ber Listhaug trekke statsministerkandidaturet

– Ja, jeg har sagt det til henne. Jeg har full respekt for hennes velgermasse, og at de ikke vil ha Erna Solberg som statsminister, men i praktisk politikk må man svelge noen kameler. Og nå er tidspunktet å gjøre det på, sier finanstopp Sissener til Dagens Næringsliv.

Han sier han ga henne beskjeden i starten av uken. Sissener har ifølge DN gitt Fremskrittspartiet 100.000 kroner gjennom sitt Cousi Invest As.

Spørsmålet om Listhaugs statsministerkandidatur har vært en utfordring for de borgerlige partiene, spesielt de siste dagene.

Der Høyres Erna Solberg mener at hun er den naturlige kandidaten, begrunnet i at hun ifølge Høyres beregninger har størst støtte medregnet oppslutningen til Venstre og Kristelig Folkeparti, mener Listhaug at partilederen fra det største partiet bør få statsministerposten.

Overfor NTB viser Listhaugs pressesjef Håkon Sandvik til svarene Frp har gitt til DN.

– I et potensielt skrekkscenario for norsk økonomi der Arbeiderpartiet blir avhengig av partier som Rødt, SV og MDG, gjør Høyre det de kan for at de siste dagene før valget skal handle om posisjoner i stedet for politikk. Det bidrar kun til å styrke vår felles motstander Arbeiderpartiet, som får kamuflert sin næringsfiendtlige politikk i kjekling på ikke-sosialistisk side i stedet for å bli utfordret på politikk, skriver Sandvik til avisen.

Han gjentar også det Listhaug har sagt de siste dagene, at velgerne er lei av bråket om posisjon og at borgerlig side heller bør konsentrere seg om regjeringsskifte.