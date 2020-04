– I dag vil jeg takke hele den norske befolkningen, sa helseminister Bent Høie (H) under regjeringens daglige pressekonferanse, som startet kl 16.00 mandag .

– Før vi innførte tiltakene smittet hver enkelt koronasmittet i gjennomsnitt 2.5 personer. Hadde denne utviklingen fortsatt, ville vi vært i samme situasjon som vi ser i land ellers i Europa. Målet var at hver som var smittet av koronaviruset skulle smitte maksimalt en person. Status nå er at hver koronasmittet smitter i gjennomsnitt 0.7 andre personer. Vi har fått koronaepidemien under kontroll. Vi har greid det sammen, fastslo helse- og omsorgsminister Bent Høie under pressekonferansen.

– Reproduksjonstallet er under 1, bekreftet Camilla Stoltenberg, direktør for Folkehelseinstitutett, som understreket at det er en usikkerhet rundt dette tallet.

– Vi ser en tydelig avflatning i kurvene for på sykehusinnleggelser og intensivbehandling den siste uken. Det har skjedd en positiv utvikling, sier Camilla Stoltenberg.

Status pr 6 april er 5755 bekreftede tilfeller av personer som er testet positivt på korona. 316 er innlagt på sykehus 104 på intensivbehandling. 59 er døde av koronaviruset, opplyste Stoltenberg.

Både helseminister Høie og Folkehelse-direktør Stoltenberg understreket at det fortsatt er nødvendig med strenge smitteverntiltak.

– Til de som håper alt blir som før: Det er beklageligvis lenge til alt blir som før. Koronaviruset vi fortsatt finnes lenge i Norge og landene rundt oss. Derfor må vi jobbe sammen for å ha kontroll. Innsatsen fra den norske befolkningen har gitt oss et solid overtak. Det overtaket må vi beholde, understreket Høie.

