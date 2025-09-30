Bent Høie om loven som endret livet for transpersoner: – Ville vært umulig i dag
Som helseminister fjernet Bent Høie kravet om sterilisering for å endre juridisk kjønn. Ti år senere frykter han at rettighetskampen er på vei bakover – både i Norge og i Europa.
Tidligere helseminister Bent Høie (H) mener rettighetskampen for skeive går i feil retning.
Foto: Terje Pedersen/NTB
I 2016 fikk Norge en lov som ga transpersoner rett til å endre juridisk kjønn uten medisinske inngrep – et historisk gjennombrudd for rettighetskampen. Men i dag mener daværende helseminister Bent Høie (H) at en slik lovendring ville vært umulig å få vedtatt.
– Jeg var veldig heldig med tidspunktet. Hvis vi hadde fremmet loven i dag, hadde det blitt langt mer kontroversielt, sier han til Dagsavisen.