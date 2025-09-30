Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her!

I 2016 fikk Norge en lov som ga transpersoner rett til å endre juridisk kjønn uten medisinske inngrep – et historisk gjennombrudd for rettighetskampen. Men i dag mener daværende helseminister Bent Høie (H) at en slik lovendring ville vært umulig å få vedtatt.

– Jeg var veldig heldig med tidspunktet. Hvis vi hadde fremmet loven i dag, hadde det blitt langt mer kontroversielt, sier han til Dagsavisen.