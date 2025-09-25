Bekymret Oslo-politimester tar grep etter granatangrep: – Skjønner at folk blir redde

– Vi må slå hardt og kontant ned på slike hendelser for å synliggjøre at om du begår alvorlig kriminalitet i Oslo, blir du tatt, sier politimester i Oslo Ida Melbo Øystese til NTB.

Politiet opplyste onsdag at de tror de to innbrakte 13-åringene hadde tatt på seg et voldsoppdrag på vegne av andre. Hypotesen er at det handler om et oppgjør mellom kriminelle.

Én håndgranat gikk av ved Pilestredet. Den andre ble detonert kontrollert av politiets bombegruppe.

– Heldigvis ble ingen skadet. Vi er opptatt nå av å være litt ekstra til stede i akkurat dette området og for befolkningen vår nå de nærmeste dagene, opplyser Øystese.

– Veldig bekymret

De to 13-åringene ble innbrakt tirsdag kveld. Siden de er under den kriminelle lavalderen, er de ikke siktet i saken. Onsdag ble ytterligere to mindreårige pågrepet. De er begge over den kriminelle lavalderen og siktet for medvirkning til grov ulovlig befatning med eksplosiver.

I Sverige har det blitt kjent at gjenger har rekruttert mindreårige for å gjøre lignende handlinger som den som skjedde i hovedstaden tirsdag.

– Det er en utvikling vi har vært veldig bekymret for. Derfor har vi jobbet tett med våre svenske kolleger, blant annet i stockholmspolisen for å lære av erfaringene de har gjort, sier Øystese.

Hun opplyser samtidig at flere tiltak er satt i gang i Oslo, blant annet oppfølging én til én med det politimesteren kaller sårbare ungdommer. I tillegg er innsatsen oppjustert i prioriterte områder.

– Færre løpegutter

Politiet har også funnet noen fellesnevnere for ungdommer som blir rekruttert inn i kriminalitet.

– Vanskelige oppvekstvilkår, utenforskap, mislykkes på skolen og psykisk uhelse, ramser Øystese opp.

– Den informasjonen må vi formidle videre til kommuner, skole og helsevesen for å få et felles løft for å lukke sårbarhetene. Hvis vi greier å ha ungdom som er mindre sårbare, blir det færre løpegutter å få tak i, og de kriminelle nettverkene får ikke etablere seg her, sier hun.