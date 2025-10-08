Begge de siktede løslates etter eksplosjonen på Strømmen

En 18-åring og en 19-åring som ble pågrepet og siktet etter en eksplosjon fra en håndgranat i Strømmen sushi og thaimat på Strømmen i Lillestrøm, er løslatt av politiet onsdag. Stian Lysberg Solum / NTB

Farhad Shæriæti. som er forsvarer for den siktede 19-åringen, bekrefter løslatelsen av sin klient overfor TV 2 og NRK.

– Mistankegrunnlaget svekket, sier Shæriæti til NRK .

19-åringen har forklart seg for politiet. Han hadde bursdag samme dag som han ble pågrepet.

– Han fikk ødelagt bursdagen sin og er forbauset over at han ble fengslet, sier forsvareren.

18-åringens forsvarer Sidra Bhatti bekrefter også til NRK at hans klient er blitt løslatt.

Begge har nektet straffskyld.

Jobber med å finne rette gjerningspersoner

Mistankegrunnlaget mot de to som er siktet for granat-hendelsen i Strømmen, er redusert gjennom det siste døgnet. Begge er besluttet løslatt da tilknytningen til saken anses svekket, skriver Øst politidistrikt i en pressemelding.

– Etterforskningen har fortsatt høy prioritet, og det jobbes aktivt med å identifisere rette gjerningspersoner. Øst politidistrikt vil komme tilbake til mer informasjon dersom det er bevegelse i saken av betydning, heter det.

De to var siktet for fremkalling av fare for allmennheten og grove trusler.

Ingen ble fysisk skadet

Angrepet natt til tirsdag førte til store materielle skader, men ingen personer ble fysisk skadet. Politiet har tidligere opplyst at de mener spisestedet var målet for angrepet, men at de ikke tror selve eieren av spisestedet var målet.

Flere medier har skrevet at politiet undersøker om saken kan ha tilknytning til det kriminelle Foxtrot-nettverket i Sverige.

Hendelsen skjer drøyt to uker etter at en granat ble kastet mot en butikk i Pilestredet i Oslo og skyting mot en bolig i Sarpsborg. Begge disse hendelsene knytter politiet til Foxtrot.