Renholdere i forsvarssektoren, som Saga Helene Frafjord Pedersen, er nå offentlig ansatt igjen. Det ønsker Pedersen å forbli. Foto: NTL

I 2016, under Erna Solbergs regjering, ble renholdsarbeidet i Forsvaret lagt ut på anbud. Det førte til at en privat aktør fikk ansvaret for å holde rundt en million kvadratmeter med byggmasse i forsvarssektoren rent. Det førte også til store protester fra en rekke fagforbund og tillitsvalgte.

Det endte med at renholdet ble tilbakeført til Forsvaret etter regjeringsskiftet i 2021, da de rødgrønne fikk politisk flertall.

Nå har forskningsorganisasjonen Fafo sett nærmere på hvordan tilbakeføringen av renholdet fra private aktører til Forsvaret har gått. De slår fast at konkurranseutsettingen svekket både beredskap, sikkerhet og arbeidsvilkår, mens tilbakeføringen har gitt bedre kvalitet, mer kontroll og bedre ivaretakelse av de ansatte.