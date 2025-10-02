De fleste av båtene i konvoien Global Sumud Flotilla er stanset av israelske styrker, opplyser organisasjonen. Noen få er imidlertid stadig på vei mot Gaza, en av dem med en nordmann om bord. Global Sumud Flotilla via AP / NTB

Flere andre fartøyer er de siste timene blitt bordet av israelske soldater. Rundt klokka 10 norsk tid var 39 av de 44 båtene stanset, ifølge konvoiens egen oversikt.

Men fartøyet Mikeno ser ut til å ha nådd farvannet rett utenfor Gazas kyst. Også på Marinetraffic synes båten å nærme seg.

Fire andre båter var stadig i bevegelse torsdag morgen, men to av disse er merket som juridisk støtte og synes å ha kurs mot mål lenger nord enn de andre båtene.

VG fikk bekreftet av talsperson Susan Abdallah i Global Sumud Flotilla (GSF) at norske Vegard Svendsen er om bord i Mikeno.

Talsperson Anniken Neraker for de norske deltakerne i konvoien sier til NTB at også norske Christopher O'Moore antas å være i nærheten av Gaza.

De har imidlertid ikke kontakt med verken ham eller Svendsen torsdag formiddag. Han er på båten Ohwayla, som på gruppas oversikt har status som «antatt avskåret».

Annen nordmann kan nærme seg

– Vi vet med sikkerhet at Mikeno, båten til Vegard, er inne i palestinsk farvann nå, sier Neraker.

Gruppa håper båten får lagt til og lastet av nødhjelpen som er om bord.

– Vi har nødhjelp. Masse vann, vi har morsmelkserstatning og annen mat til menneskene i Gaza, sier Neraker.

Hun sier at de videre ikke kan bli i Gaza. Planen er at de skal seile videre for å få bistand av advokater som har hjulpet dem tidligere, til å nå flyplasser og komme seg videre.

Fire stanset

Minst fire nordmenn er om bord i båter som er stanset, ifølge arrangøren.

Abdallah opplyste på epost til NTB onsdag kveld at tre nordmenn var om bord båter som er bordet, og at familiene deres er informert. Det dreier seg her om Obaida Farraj, Sunniva Andersen og Samuel Rostøl.

Gaza-konvoien Gaza-konvoien Global Sumud Flotilla (GSF) har som mål å bryte den israelske blokaden og bringe nødhjelp til den palestinske Gazastripen.

Ordet «sumud» er arabisk og betyr utholdenhet eller gjenstridighet.

Har bestått av rundt 50 båter med aktivister fra minst 44 land. GSF har tidligere oppgitt at ni nordmenn har vært om bord. NTB får opplyst av den norske gruppas kontaktperson at tre av disse har brutt seilasen av blant annet helserelaterte årsaker.

Båtene dro fra Spania og andre land ved Middelhavet i slutten av august og har siden da seilt mot Gazastripen.

Den 8. september ble en av hovedbåtene angrepet av en drone i tunisisk farvann og påført brannskader, ifølge GSF. Også den 24. september meldte GSF om eksplosjoner ved flere båter.

Etter dette ble konvoien fulgt av marinefartøyer fra Italia og Spania.

1. oktober ble flere av båtene bordet av israelske styrker. Torsdag formiddag var de aller fleste båtene stanset, men noen seilte videre mot Gaza, ifølge GSF. Flere nordmenn var om bord på båter som ble stanset.

Siden 2010 har alle forsøk på å levere nødhjelp til Gaza sjøveien blitt blokkert og hindret av Israel. (Kilder: NTB, GSF, BBC, Reuters, AP, Al Jazeera)

Natt til torsdag skrev hun i en oppdatering at nok en båt var stanset, denne med Eline Norli om bord.

Utenriksdepartementet er kjent med at det skal være flere norske borgere om bord. NTB får opplyst at det først var ni norske borgere med i konvoien, men at tre av disse har trukket seg på grunn av helse og andre årsaker.

– Gjennom natten har vi vært i kontakt med pårørende og israelske myndigheter. Situasjonen pågår, og vi har ikke det fulle bildet. Det er fortsatt båter til havs, som går i retning Gaza, skriver pressevakt Mathias Rongved i utenriksdepartementet til VG torsdag morgen.

Båter fra Global Sumud Flotilla fotografert utenfor Tunisia i midten av september. Konvoien nærmer seg Gaza torsdag, men svært mange av båtene er stanset. Arkivfoto: Anis Mili / AP / NTB NTB

Han legger til at ambassaden i Tel Aviv er klar for å tilby nordmennene konsulær bistand.

Flere land bekymret

Konvoien har som mål å bryte Israels blokade av det krigsherjede palestinske territoriet og gi nødhjelp til befolkningen.

I flere latinamerikanske byer ble det onsdag arrangert demonstrasjoner til støtte for konvoien, blant annet i Mexico City, Bogotá i Colombia og Buenos Aires i Argentina, skriver tyrkiske Anadolu.

I Italia har fagorganisasjoner oppfordret til generalstreik fredag til støtte for konvoien.

Den israelske operasjonen startet onsdag kveld. Israels utenriksdepartementet har meldt at aktivistene skal føres til havnebyen Ashdod for så å bli deportert.

GSF sier det er brukt vannkanoner mot flere av båtene i konvoien og at en av dem ble påkjørt med vilje. En rekke land har uttrykt bekymring for hvordan konvoien er blitt møtt av israelske styrker, blant dem Storbritannia, Spania, Tyrkia og Sør-Afrika.