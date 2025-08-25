Barth Eide til EUs utenriksministermøte

Utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) er sammen med utenriksministrene fra Storbritannia og Island invitert til EUs halvårlige utenriksministermøte senere denne uka. Foto: Terje Bendiksby / NTB

Det uformelle møtet, som gjerne omtales som Gymnich-møtet, finner sted i København 29. og 30. august.

Nytt av året er at utenriksministrene fra tre land utenfor EU – Norge, Storbritannia og Island – er invitert.

Utenriksminister Barth Eide skal delta i en middag med europeiske utenriksministre og en arbeidssesjon om Russlands aggresjon mot Ukraina, skriver Utenriksdepartementet i en pressemelding.

Mandag ble det kjent at regjeringen vil sette av 85 milliarder kroner til Ukraina neste år, like mye som i år.