Barth Eide til EUs utenriksministermøte
Utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) skal delta på EUs halvårlige utenriksministermøte denne uka. Det er første gang Norge er invitert til et slikt møte.
Det uformelle møtet, som gjerne omtales som Gymnich-møtet, finner sted i København 29. og 30. august.
Nytt av året er at utenriksministrene fra tre land utenfor EU – Norge, Storbritannia og Island – er invitert.
Utenriksminister Barth Eide skal delta i en middag med europeiske utenriksministre og en arbeidssesjon om Russlands aggresjon mot Ukraina, skriver Utenriksdepartementet i en pressemelding.
Mandag ble det kjent at regjeringen vil sette av 85 milliarder kroner til Ukraina neste år, like mye som i år.