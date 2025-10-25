Barth Eide om Kongsberg-saken: – Reglene er krystallklare

Utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) sier norsk teknologi som kan være av flerbruksformål ikke skal havne hos Russland. Frederik Ringnes / NTB

– Norsk teknologi som kan være av flerbruksformål skal ikke havne hos Russland. De reglene er krystallklare i dag, sier utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) til NRK.

Barth Eide understreker at det er for tidlig å si noe om noe galt skjedde da salgene fant sted i 2015 og 2018.

– Bedrifter, og vi som personer, må da eventuelt dømmes for det vi da gjorde med tanke på det regelverket som gjaldt da, sier Barth Eide.

PST-etterforskning

NRK publiserte torsdag en sak hvor NRKs journalister sammen med internasjonale kolleger har avslørt at den statseide Kongsberg Gruppen har solgt teknologi som har havnet i Russland.

Fredag ble det kjent at PST starter etterforskning av saken. Utenriksministeren mener det er bra.

– Når det er slik at PST i dette tilfellet har startet etterforskning, så samarbeider man med dem, sier han.

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen påpeker at russernes kjøp av denne typen teknologi viser at russerne selv ikke klarer å lage den, og for Russlands del, handler det om å beskytte egne baser.

– Dette er et passivt nettverk av sensorer som sørger for at man ikke blir overrasket. Det er ikke en militær trussel mot Norge, men styrker det russiske forsvaret, sier Kristoffersen til NRK.

Sier de har fulgt regelverket

Kongsberg Gruppen er den største våpenprodusenten i Norge, og den maritime avdelingen lager også forsvarsteknologi for Nato.

Kongsberg har skrevet til NRK at de har fulgt regelverket, og at deres leveranser ble levert i henhold til daværende eksportregelverk.

– Vi har etablert kontakt med PST og vil samarbeide og svare på de spørsmål de har, skrev kommunikasjonsdirektør Ronny Lie i Kongsberg Gruppen i en epost til NTB fredag.

Utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) mener det er bra at PST har besluttet etterforskning av Kongsberg-saken. Terje Bendiksby / NTB