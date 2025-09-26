FN feirer 80 år, men det er ikke en spesielt lykkelig 80-åring som nå har holdt generalforsamling.

Det er tett mellom de internasjonale krisene. Stormaktene gjør som de vil. Den regelbaserte verdensordenen som FN la grunnlaget for er under massivt press.

Torsdag talte Norges utenriksminister Espen Barth Eide i FNs hovedforsamling. Talen var preget av det alvoret FN og verden befinner seg i.