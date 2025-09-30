Barnehageansatte har nesten dobbelt så høyt sykefravær som andre

Barn fra Flåm barnehage vinker til kongeskipet som la til kai i Flåm i juni 2021. Illustrasjonsfoto: Heiko Junge / NTB

Det er hele 4,2 prosentpoeng høyere enn gjennomsnittet for alle næringer, som lå på 6,1 prosent, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Kvinner har høyere sykefravær enn menn, og det er høyere i alle aldersgrupper. Kvinner i barnehager hadde i første kvartal i år et sykefravær på 10,8 prosent mot 6 prosent for menn.

Nesten ni av ti ansatte i barnehager er kvinner.

Peker på tre ting

Barnehagelærere hadde det høyeste sykefraværet av alle yrkesgrupper i barnehager med 10,8 prosent. Andre ansatte som jobber direkte med barn, lå like bak med 10,5 prosent. Ledere i barnehager hadde lavest sykefravær på 6,1 prosent.

SSB forklarer det høye sykefraværet med at barnehagearbeid innebærer mye kontakt med mennesker, lite mulighet for hjemmekontor og er fysisk krevende.

Utviklingen for årene 2015 til 2025 viser ifølge SSB at barnehagenæringen gjennomgående har høyere legemeldt sykefravær enn alle næringer samlet.

– Blir en ond sirkel

Fagforbundet, fagforeningen som organiserer flest ansatte i barnehagene, er ikke overrasket over tallene.

– Lav bemanning går utover helsa til de ansatte, og når det ikke settes inn vikar for de syke, blir det enda færre på jobb. Det blir en ond sirkel. Hadde man satset på bemanning, ville man løst dette på lang sikt, sier Maren Oddvang, leder i Fagforbundet Barn og Oppvekst Oslo, til NTB.

– Medlemmene våre strekker seg langt for å gå på jobb, og har dårlig samvittighet for kollegaene og barna når de er hjemme, legger hun til.

I arbeidslivet generelt hadde kvinner et sykefravær på 7,9 prosent i 2025. Sykefraværet blant menn var på 4,5 prosent.