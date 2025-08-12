Barbara var ti da hun protesterte mot atomkraft – nå vil hun på Stortinget
Barbara Vögele (57) er førstekandidat for MDG i Troms. Hun er lei vage politikerformuleringer og vedtak med åpne bakdører.
Barbara Vögele fra Tromsø er 1. kandidat for MDG i Troms ved stortingsvalget i 2025.
FOTO: Privat
Innenriks
Når var din politiske oppvåkning?
– Da pappa første gang tok meg med til en protestcamp mot et planlagt kjernekraftverk. Jeg var kanskje ni eller ti år
gammel.
Hva er den største politiske utfordringen
Norge står overfor de neste 20 årene?