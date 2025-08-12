Barbara var ti da hun protesterte mot atomkraft – nå vil hun på Stortinget

Barbara Vögele (57) er førstekandidat for MDG i Troms. Hun er lei vage politikerformuleringer og vedtak med åpne bakdører.

Barbara Vögele fra Tromsø er 1. kandidat for MDG i Troms ved stortingsvalget i 2025.

Innenriks

Tomm Pentz Pedersen
JOURNALIST
Publisert

Når var din politiske oppvåkning?

– Da pappa første gang tok meg med til en protestcamp mot et planlagt kjernekraftverk. Jeg var kanskje ni eller ti år gammel.

Hva er den største politiske utfordringen Norge står overfor de neste 20 årene?

Hei
Du må ha et aktivt abonnement for å lese videre

5 uker - 5 kroner

KJØP

stortingsvalget 2025 natur nyheter politikk økonomisk reform mdg klima
Powered by Labrador CMS