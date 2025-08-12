Barbara Vögele fra Tromsø er 1. kandidat for MDG i Troms ved stortingsvalget i 2025. FOTO: Privat

Når var din politiske oppvåkning?

– Da pappa første gang tok meg med til en protestcamp mot et planlagt kjernekraftverk. Jeg var kanskje ni eller ti år gammel.

Hva er den største politiske utfordringen Norge står overfor de neste 20 årene?