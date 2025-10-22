Både EU og USA i ferd med å skjerpe sanksjonene mot Russland

EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen (t.v.) og Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj. Unionens medlemsland er omsider enige om den 19. sanksjonspakken mot Russland, opplyser det danske formannskapet. Dermed kan den formelt vedtas torsdag. Ida Marie Odgaard / Ritzau Scanpix via AP / NTB

Slovakia er det siste medlemslandet som har motsatt seg EU-pakken, men synes altså å ha snudd.

– Vi er veldig fornøyde med å kunngjøre at vi nettopp har blitt informert av det siste medlemslandet om at det nå kan legge bort sine innsigelser mot den 19. sanksjonspakken, melder det danske formannskapet.

Slovakias statsminister Robert Fico har krevd at EU skal garantere støtte til Europas skrantende bilindustri i bytte mot sin stemme.

Kan bli vedtatt torsdag

Videre heter det at pakken vil bli skriftlig behandlet i morgen og vedtatt innen klokka 8, om ingen innvendinger meldes inn.

I pakken ligger blant annet utfasing av russisk gass og reiserestriksjoner for russiske diplomater i EU. I tillegg innføres det tiltak mot ytterligere 117 fartøy som blir regnet for å tilhøre den russiske skyggeflåten. Antall skip på listen blir dermed 558.

Sanksjoner rettes også mot flere russiske banker og selskaper i andre land, blant dem Kina, som anklages for å hjelpe Russland med å omgå sanksjonene.

Nedtrappingen av gassimporten vil skje i to faser. Kortsiktige kontrakter avsluttes etter seks måneder, mens langsiktige kontrakter tar slutt fra 1. januar 2027. Forbudet kommer et år tidligere enn kommisjonen først la opp til i sitt veikart for å bli uavhengige av russisk gass.

Det er EU-toppmøte i Brussel torsdag, der Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj er invitert til å delta. Foruten sanksjonspakken skal medlemslandene diskutere et EU-lån på 140 milliarder euro til ukrainerne med sikkerhet i fryste russiske midler.

Også USA strammer til

Kort tid etter kunngjøringen fra det danske formannskapet, kunngjorde USAs finansminister Scott Bessent at også amerikanerne vil trappe opp sanksjonene mot Russland.

– Vi kommer, enten etter børsslutt i ettermiddag eller som det første vi gjør i morgen tidlig, til å kunngjøre en betydelig opptrapping av sanksjonene mot Russland, sa Bessent til journalister ved Det hvite hus onsdag.

USAs president Donald Trump har tidligere truet med nye økonomiske sanksjoner mot Russland, men har fram til nå ikke gjort alvor av dette.

Andre Nato-land har imidlertid jobbet med å få USA med på strengere sanksjoner mot russerne som følge av krigføringen i Ukraina. Nato-sjef Mark Rutte møtte onsdag Trump i Washington.

Trump har forsøkt å mekle fram en slutt på krigen, men uten hell. Et møte mellom ham og Russlands president Vladimir Putin som skulle finne sted innen kort tid, ble avlyst denne uka.

USA vil trappe opp sanksjonene mot Russland betydelig, ifølge finansminister Scott Bessent. Evan Vucci / AP / NTB