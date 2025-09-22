Babyforbytting-saken i retten igjen

Advokat Kristine Aarre Hånes representerer en av kvinnene som ble forbyttet som nyfødt på fødestua på Eggesbønes i 1965. I 2021 fant hennes klient ut at hun ikke hadde vokst opp med sin biologiske familie. Terje Bendiksby / NTB

Babyforbyttingssaken I februar 1965 ble to nyfødte jentebabyer forbyttet på fødestuen på Eggesbønes i Herøy kommune. Saken er unik i norsk historie. 14. og 15. februar 1965 ble to jenter født på Eggesbønes fødestue i Herøy kommune. På et tidlig tidspunkt ble de to forbyttet, uten at noen visste det. De to jentene reiste hjem med feil foreldre.

1981: Den ene moren oppdaget at hun ikke kunne være datterens biologiske mor, etter at familien sendte inn påkrevde blodprøver av alle før en utenlandsreise.

1983: Kvinnen forsøkte å finne ut av saken, og hvem som kunne være hennes biologiske datter. Kommunelege, fylkeslege og Helsedirektoratet ble kontaktet. Hun måtte hyre advokat i arbeidet.

1985: Med henvisning til taushetsplikt og hensyn til andre involverte ville ikke myndighetene si noe om hvem kvinnens biologiske datter var. Hun fikk vite at det var avgrenset til å kunne være fem kvinner, og at «ingenting indikerer at de personer det gjelder ikke lever under tilfredsstillende sosiale og materielle forhold». Hun fikk råd om å «la livet gå videre»

1989: Etter åtte år med hemmeligheten, fortalte kvinnen datteren, Linda Gotaas, at hun ikke er hennes biologiske mor.

Den andre av de forbyttede jentene sier i ettertid at hun følte seg som en fremmed fugl i familien i oppveksten. Hun spurte faren rett ut om hun virkelig er datteren hans.

2021: Kvinnen følte seg stadig mer annerledes enn familien. Hun la inn DNA-prøver i slektsdatabasen «My Heritage». Der fant hun familiemedlem hun ikke visste om. Det ledet henne til hennes biologiske familie og kvinnen hun ble forbyttet med. Moren hun har vokst opp med, fikk også vite at hun har en biologisk datter et annet sted. De møttes i januar 2022.

2023: I Hordaland tingrett blir slektskapet bekreftet: «analysen alene gir en relativ sjanse på 99,9999 % for at XX er mor til XX.»

Tre av kvinnene stevnet Helsedepartementet og Herøy kommune inn for Oslo tingrett. De mener de er blitt frarøvet muligheten til å bli kjent med sin biologiske familie og vil at retten skal slå fast at staten og kommunen har ansvar og gjort dem urett. Den andre moren, som fant ut om forbyttingen i 1981, valgte å ikke saksøke myndighetene.

11.–14. november 2024: Saken ble behandlet i Oslo tingrett

20. november 2024: Tingretten frifant både staten og Herøy kommune for alt ansvar. Krav om fastsettelsesdom etter Europeiske menneskerettskonvensjonen artikkel 8 ble avvist for alle de tre saksøkerne. De to forbyttede kvinnene og den ene moren ble pålagt å betale sakskostnader til Herøy kommune, men ikke til staten. De tre kvinnene varslet alle at de anker saken.

19. september 2025: En av saksøkerne, Linda Gotaas, inngikk forlik med staten og kommunen.

23.–26. september 2025: Borgarting lagmannsrett skal behandle ankesakene for de to andre kvinnene samlet. Dette er moren og kvinnen som ikke fant ut om forbyttingen før i 2021. Kilder: VG , NRK , Sunnmørsposten

Ingen vet hva som skjedde da de to nyfødte jentene ble forbyttet på fødestua på Eggebønes og ble med feil foreldre hjem.

Da sannheten kom for dagen i 2021, saksøkte de to forbyttede jentene, nå voksne kvinner, og den ene involverte moren stat og kommune. De mener både staten og Herøy kommune har brutt deres rett til privat- og familieliv etter den europeiske menneskerettskonvensjonen artikkel 8. De mener også de har rett på en oppreising fra staten.

Kvinnene tapte i tingretten i fjor, og anket saken til lagmannsretten. Rett før ankebehandlingen I Borgarting lagmannsretten, inngikk den ene kvinnen, Linda Gotaas, forlik med staten og kommunen.

Viktig poeng

Tirsdag starter ankesaken i lagmannsretten. De to kvinnene som denne uka får anken behandlet, er mor og datter som i 2021 fikk vite at de ikke var biologisk i slekt.

– Det mest klanderverdige i denne saken, etter vår mening, er myndighetenes behandling av det de fant ut på 1980-tallet. De fant ut at den ene datteren ikke vokste opp i sin biologiske familie. De fant også ut hvem hun mest sannsynlig var forbyttet med, sier advokat Sølvi Nyvoll Tangen, som representerer moren, til NTB.

Kvinnen som vokste opp med hennes klient, møter også i retten denne uka, men ønsker ifølge advokat Kristine Aarre Hånes ikke å kommentere saken nå.

De to kvinnene ble i tingretten dømt til å betale Herøy kommunes sakskostnader. For den ene kvinnen er beløpet 236.625 kroner, mens det for kvinnen hun vokste opp med som mor, kreves 118.312 kroner.

Tangen sier at de har anket alle sider av tingrettens dom.

Prinsipielle spørsmål

Den aktuelle fødestuen var privat drevet, og verken kommune eller stat var involvert i driften i 1965. Tingretten slo fast at forbyttingen mest sannsynlig skjedde da de private ansatte på sykehjemmet, og ikke den statlig ansatte jordmora, tok seg av barna.

– Feilen som ble gjort, kan derfor verken tilskrives staten eller kommunen, heter det i dommen.

I tingrettsdommen står det at saken reiser prinsipielle spørsmål som ikke har vært prøvd for domstolene tidligere. Helsedirektoratet fant på 1980-tallet ut at det hadde skjedd en forveksling, men fortalte ikke dette til de involverte. Dette mener Tangen er det sentrale poenget i saken.

– På dette tidspunktet var de to jentene over 18 år. For meg er det helt utrolig at myndighetene da ikke tok kontakt med de to familiene, informerte dem og ga dem mulighet til å velge om de ville ta kontakt, sier hun.

Stat og kommune mener blant annet taushetsplikt var til hinder å informere om forbyttingen på 1980-tallet.

Tilbudt forlik

Etter dommen i tingretten anket alle de tre kvinnene. Linda Gotaas har imidlertid inngått forlik med staten. Hun får 550.000 kroner til dekking av saksutgifter og økonomiske tap. De andre kvinnene fikk samme tilbud, men takket nei.

– Min klient Linda Gotaas har gjort et selvstendig valg i å inngå forlik og legge saken bak seg nå. Staten har gitt henne en kompensasjon, og kommunen har frafalt sakskostnader. Gotaas har hele tiden hatt et ønske om å snakke med staten og kommunen, og det har hun nå endelig fått, selv om dette kom veldig sent, og i form av en rettsmegling, sier advokat Bjørn Rener-Larsen til NTB.

For verken staten eller kommunen innebærer forliket noen form for erkjennelse av ansvar. Dette vil både staten og kommunen stå ved, og kreve frifinnelse i lagmannsretten, ifølge sluttinnleggene. I tillegg til at de mener sakene er foreldet, mener de at vilkår for erstatning ikke er til stede.

Fordi saken er unik i norsk rettshistorie, er det vanskelig å avgjøre en eventuell erstatning.