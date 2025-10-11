Ayesha Wolasmal får Jenteprisen 2025

– Det betyr mye for saken og jobben jeg gjør i Afghanistan, sier Wolasmal på telefon til Framtida.no.

Juryen påpeker at Wolasmal med sin prisvinnende bok «Tusen dager med Taliban» gir et unikt innblikk i en virkelighet ikke mange ønsker å se, og at hun har blitt et viktig talsperson for afghanske kvinners rettigheter.

– Med sin kombinasjon av integritet, mot og menneskelighet har hun blitt en rollemodell, ikke bare for kvinner i Afghanistan, men for oss alle. Hun har banet vei for en fremtid der vi ikke kan tillate oss å ignorere de som trenger oss mest, heter det i juryens begrunnelse.

Siden 2012 har Plan International Norge delt ut Jenteprisen til en person eller organisasjon som har gjort en ekstra innsats for jenters rettigheter og likestilling. Prisen deles ut hvert år på FNs internasjonale jentedag, 11. oktober.

I fjor var det Skam-skuespiller Iman Meskini som mottok prisen for sitt arbeid med å skape et tryggere samfunn for minoritetskvinner.