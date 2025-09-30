Avviste forslag om nasjonalpark i Nordmarka

MDG vil ha nasjonalpark i Nordmarka i Oslo, men ble stemt ned i bystyret. Bildet er fra Sognsvann i Nordmarka. FOTO: Halvard Alvik

– Jeg er veldig skuffet over at Høyre, Ap, Frp, og til og med Venstre, stemte ned forslaget. Vi har fått til å gjøre Østmarka til nasjonalpark og burde fått det til i Nordmarka. Venstre snakker varmt om naturvern, men viser ikke samme engasjement gjennom handling, sier Stav til Dagsavisen.

Stav fremmet forslaget om nasjonalpark overfor bystyret torsdag i forrige uke.

Venstre-byråd for miljø og samferdsel, Marit Vea betegner kritikken som pussig og forklarer lenger ned i saken hvorfor de stemte imot og heller fremmet egne forslag.

