Avviste forslag om nasjonalpark i Nordmarka

Forslaget fra Sirin Stav (MDG) ble stemt ned i bystyret: – Skuffet over Venstre.

MDG vil ha nasjonalpark i Nordmarka i Oslo, men ble stemt ned i bystyret. Bildet er fra Sognsvann i Nordmarka.

Martin Næss Kristiansen
Journalist
Publisert

– Jeg er veldig skuffet over at Høyre, Ap, Frp, og til og med Venstre, stemte ned forslaget. Vi har fått til å gjøre Østmarka til nasjonalpark og burde fått det til i Nordmarka. Venstre snakker varmt om naturvern, men viser ikke samme engasjement gjennom handling, sier Stav til Dagsavisen.

Stav fremmet forslaget om nasjonalpark overfor bystyret torsdag i forrige uke.

Venstre-byråd for miljø og samferdsel, Marit Vea betegner kritikken som pussig og forklarer lenger ned i saken hvorfor de stemte imot og heller fremmet egne forslag.

