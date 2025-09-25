Avviser svenske tilstander: – Kan ikke sammenlignes

Justis- og beredskapsminister Astri Aas-Hansen (Ap) mener vi ikke er i nærheten av svenske tilstander. Jonas Been Henriksen / NTB

– I Sverige har dette et omfang som ikke kan sammenlignes med hvordan situasjonen er i Norge. I Norge skal vi ikke komme dit at det nærmest blir en hverdagslig hendelse at barn involveres i kriminalitet, sier justisminister Ast Aas-Hansen til NTB.

Minst fire mindreårige, hvorav to 13-åringer, skal stå bak et granatangrep på Pilestredet i Oslo tirsdag kveld. Hvordan guttene stiller seg til anklagene er uklart. Justisministeren erkjenner at det sprer seg en utrygg følelse i hovedstaden.

– Jeg tror at mange i Oslo er utrygge, knyttet til at det skjer en eksplosjon i Oslo sentrum.

– Når noe sånt som dette skjer, så blir en urolig, sier hun.

– Uakseptabelt

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) har uttalt til TV 2 at han synes eksplosjonen i Pilestredet er urovekkende.

– Det er totalt uakseptabelt. Sånn skal vi ikke ha det noe sted i Norge, sa han til kanalen.

Heller ikke han vil si at det er svenske tilstander i Norge.

– Men grenseoverskridende kriminalitet og gjenger som har ulike nettverk, har vi i Europa. Derfor er samarbeidet for å bekjempe dette mellom land så viktig.

Avhør torsdag

Ettersom to av guttene er 13 år og under kriminell lavalder kan de ikke straffes, det kan imidlertid de to andre. De er siktet for medvirkning til grov ulovlig befatning med eksplosiver. En av guttenes forsvarere, Aase Sigmond, vil ikke kommentere saken overfor NTB.

De to 13-åringene har til nå ikke latt seg avhøre, men politiinspektør Grete Lien Metlid har uttalt til NTB at de vil forsøke å gjennomføre avhør i løpet av torsdagen.

Nytt lovforslag

Aas-Hansen vil ikke at dette skal bli en begrepsdiskusjon om svenske tilstander, men at det heller blir en diskusjon om hvordan man forhindrer at barn involveres i kriminalitet. Hun peker på regjeringens fokus på å ta fra de kriminelle gjengene verdier og symboler, samt et nytt lovforslag som er på trappene.

– Jeg håper at vi snart kan fremme forslag for Stortinget som kriminaliserer det å involvere barn under 18 år i straffbare handlinger.