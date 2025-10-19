Aviser: Trump ba Zelenskyj godta Putins vilkår

Møtet omtales som turbulent, og de to presidentene skal ha ropt til hverandre flere ganger. Trump «bannet stadig», ifølge Financial Times, som har snakket med kilder som kjenner til det som skjedde.

Trump skal ha sagt til Zelenskyj at Vladimir Putin hadde sagt at han ville «ødelegge» Ukraina hvis landet ikke gikk med på vilkårene hans.

Krevde Donbas

Den amerikanske presidenten skal også ha insistert på at Zelenskyj skulle overgi hele den ukrainske Donbas-regionen til Putin. Han skal ha slengt fra seg kart over frontlinjen i Ukraina og flere ganger gjentatt argumenter som den russiske lederen hadde fremmet i deres telefonsamtale dagen før, skriver den britiske finansavisen.

Også Washington Post skriver at Trump gjentok Putins krav om at Ukraina gir opp Donbas, et territorium som Russland ikke har lyktes med å erobre fullt ut i løpet av elleve år med krig.

Meldingene om møtet vekket minner om møtet i Det hvite hus i februar, som vekket stor oppsikt. Den gang ble Zelenskyj skjelt ut for åpent kamera av Trump og hans visepresident J.D. Vance.

Trump anklaget Zelenskyj for ikke å skjønne at han hadde svært dårlige kort på hånden i krigen som oppsto etter at Russland invaderte Ukraina, mens Vance kritiserte påkledningen og kalte ham respektløs.

Putins initiativ

Zelenskyj beskrev fredagens møte med USAs president som «produktivt». Like etter snakket han med en rekke europeiske ledere, deriblant Jonas Gahr Støre (Ap).

Putin og Trump hadde snakket sammen i over to timer på telefon dagen før. Samtalen skjedde på Putins initiativ, har Kreml-rådgiver Jurij Usjakov opplyst til nyhetsbyrået Reuters.

I samtalen gratulerte Putin Trump med våpenhvileavtalen som var inngått i Midtøsten, mens Trump blant annet skal ha snakket om «fantastiske muligheter» for økonomisk samarbeid med Russland.

De to avtalte å møtes i Budapest.

Ønsker fredspris

Møtet mellom Trump og Zelenskyj kom mens den amerikanske presidenten igjen setter krefter inn på å avslutte Russlands krig etter våpenhvilen mellom Israel og Hamas.

Zelenskyj og teamet hans dro til Det hvite hus i håp om å overtale Trump til å levere krysserraketter for å angripe strategiske mål dypt inne i Russland, som dronefabrikker og oljeraffinerier, men den amerikanske presidenten sa nei.

Trump har uttrykt et sterkt ønske om å motta Nobels fredspris, som deles ut av den uavhengige Nobelkomiteen i Oslo.