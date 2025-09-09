Avis: Ukraina risikerer mangel på luftvernvåpen

Samtidig intensiverer Russland sine luftangrep, skriver avisen.

Opplysningene er fra vestlige og ukrainske myndigheter, men Reuters har ikke umiddelbart kunne bekrefte informasjonen.

– Det er et spørsmål om tid før ammunisjonen tar slutt, sier en person kjent med amerikanske leveranser av luftvern til Ukraina, til Financial Times.

EU har også nylig avgjort å sende luftvernsystemer og ammunisjon fra sine lagre og kjøpe andre fra USA for å sende til Ukraina, men disse leveransene har bare delvis startet å ankomme.