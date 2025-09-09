Avis: Ukraina risikerer mangel på luftvernvåpen
Ukraina risikerer å mangle luftvernvåpen etter at en gjennomgang av militær bistand i USA førte til forsinkede leveranser, melder avisen Financial Times.
Verden
Annonse
Samtidig intensiverer Russland sine luftangrep, skriver avisen.
Opplysningene er fra vestlige og ukrainske myndigheter, men Reuters har ikke umiddelbart kunne bekrefte informasjonen.
– Det er et spørsmål om tid før ammunisjonen tar slutt, sier en person kjent med amerikanske leveranser av luftvern til Ukraina, til Financial Times.
EU har også nylig avgjort å sende luftvernsystemer og ammunisjon fra sine lagre og kjøpe andre fra USA for å sende til Ukraina, men disse leveransene har bare delvis startet å ankomme.