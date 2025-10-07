Avgått Trondheim-byrådsleder innrømmer forhold til kollega

Relasjonen oppsto i slutten av september, og 1. oktober informerte han ordfører Kent Ranum om dette og ba samtidig om å få fratre. Hauge trakk seg som byrådsleder mandag.

– Da jeg informerte om beslutningen i går, valgte jeg å ikke gå nærmere inn på bakgrunnen av hensyn til min familie og mine nære, og den involvertes familie og nære. Kent Ranum valgte å akseptere dette, og det vil jeg gjerne takke ordføreren for, sier han i en uttalelse til NRK.

– Jeg er lei meg for omstendighetene som har oppstått som følge av dette, og vil be om unnskyldning for min rolle i den situasjonen vi nå står i, fortsetter han.

Bauck-Larssen er byråd i Trondheim for sosiale tjenester, og er partikollega med Hauge i Høyre. Hun er kjent med at NRK omtaler saken og sier at det er ok at hennes navn publiseres.

Hauge sier også at det har kommet spekulasjoner fra journalister det siste døgnet som ikke har rot i virkeligheten. Han sier at han nå ønsker ro.

– Jeg ønsker Kent Ranum, Kjetil Reinskou og resten av det politiske Trondheim lykke til videre med styringen av byen. Og jeg håper at det er et arbeid de kan få ro til å gjennomføre, og at fokuset nå kan rettes mot politikk. Jeg kommer ikke til å gi noen ytterligere uttalelser om denne saken.

Avgangen skjer formelt i neste bystyremøte, som er 23. oktober.

Hauge var Trondheims første byrådsleder etter at byen fikk parlamentarisme i 2024, og byrådet ble satt sammen av politikere fra Høyre, MDG og Venstre i juni i fjor.