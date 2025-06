Avblåser håp om rentekutt

– Det ligger ikke an til at renta blir endret i juni, sier sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Carnegie til Dagsavisen.

Ny rentebeslutning og pengepolitisk rapport fra Norges Bank kommer 19. juni.

Bakgrunnen for Hauglands spådom er siste oppdaterte 12-måneders prisvekst, som for juni er på tre prosent, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB) – godt over målet på to prosent. Prisveksten går dermed opp 0,4 prosent fra forrige måned.