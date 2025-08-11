Verden
Australia slutter seg til rekken av land som vil anerkjenne Palestina
Australia planlegger å anerkjenne Palestina som stat når FNs hovedforsamling møtes i september, sier statsminister Anthony Albanese.
Australia slutter seg dermed til rekken av land som har varslet at en anerkjennelse er nær forestående. Både Frankrike, Storbritannia og Canada har kommet med lignende uttalelser.
– Inntil Israel og Palestina er permanente stater, kan fred bare være midlertidig. Australia vil anerkjenne det palestinske folkets rett til en egen stat, sier Albanese mandag.
– Situasjonen i Gaza overgår verdens verste frykt, sier han og legger til at Israel fortsetter å trosse folkeretten.
Den australske beslutningen kommer etter at flere medlemmer av regjeringen og store samfunnsgrupper i flere uker har krevd anerkjennelse.
Politisk løsning
Albanese sier en anerkjennelse er en mulighet til å gi det palestinske folket selvbestemmelse og sier samtidig at Hamas ikke kan ha noen fremtid i en palestinsk stat. Statsministeren sier at han sist torsdag snakket med statsminister Benjamin Netanyahu og overbrakte budskapet om at en politisk løsning er nødvendig, ikke en militær.
Forut for kunngjøringen i Canberra kritiserte Netanyahu Australia og europeiske land for å gå i retning av anerkjennelse. Han sa det var skuffende og skammelig at disse landene går i denne fellen, som han kalte det.
– Australia vil anerkjenne Palestina for å bidra til det internasjonale momentum for en tostatsløsning, våpenhvile på Gaza og løslatelse av gislene. En tostatsløsning er den beste muligheten for å få brutt voldsspiralen, sier statsministeren etter et regjeringsmøte i Canberra.
Ingen plass for Hamas
Albanese sier at regjeringen har fått forsikringer fra den palestinske selvstyremyndigheten om at Hamas ikke skal ha noen plass i en palestinsk regjering, at Gaza blir demilitarisert og at det skal holdes nyvalg. Dette er Australias betingelser for å kunngjøre anerkjennelse.
New Zealands utenriksminister Winston Peters sier at regjeringen de nærmeste ukene vil vurdere om den skal følge andre land som har anerkjent Palestina som selvstendig stat.
– Spørsmålet er ikke om vi skal gjøre det, men snarere når, legger han til.
FNs hovedforsamling åpner formelt 8. september, og generaldebatten, der stats- og regjeringssjefer deltar, finner sted 23. september.