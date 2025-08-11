Australia slutter seg til rekken av land som vil anerkjenne Palestina

Australia vil anerkjenne Palestina som egen stat i nær framtid. Bildet viser statsminister Anthony Albanese (til høyre) og utenriksminister Penny Wong etter regjeringens vedtak mandag. Mick Tsikas/AAP Image via AP / NTB

Australia slutter seg dermed til rekken av land som har varslet at en anerkjennelse er nær forestående. Både Frankrike, Storbritannia og Canada har kommet med lignende uttalelser.

– Inntil Israel og Palestina er permanente stater, kan fred bare være midlertidig. Australia vil anerkjenne det palestinske folkets rett til en egen stat, sier Albanese mandag.

– Situasjonen i Gaza overgår verdens verste frykt, sier han og legger til at Israel fortsetter å trosse folkeretten.

Den australske beslutningen kommer etter at flere medlemmer av regjeringen og store samfunnsgrupper i flere uker har krevd anerkjennelse.

Politisk løsning

Albanese sier en anerkjennelse er en mulighet til å gi det palestinske folket selvbestemmelse og sier samtidig at Hamas ikke kan ha noen fremtid i en palestinsk stat. Statsministeren sier at han sist torsdag snakket med statsminister Benjamin Netanyahu og overbrakte budskapet om at en politisk løsning er nødvendig, ikke en militær.

Forut for kunngjøringen i Canberra kritiserte Netanyahu Australia og europeiske land for å gå i retning av anerkjennelse. Han sa det var skuffende og skammelig at disse landene går i denne fellen, som han kalte det.

– Australia vil anerkjenne Palestina for å bidra til det internasjonale momentum for en tostatsløsning, våpenhvile på Gaza og løslatelse av gislene. En tostatsløsning er den beste muligheten for å få brutt voldsspiralen, sier statsministeren etter et regjeringsmøte i Canberra.

Ingen plass for Hamas

Albanese sier at regjeringen har fått forsikringer fra den palestinske selvstyremyndigheten om at Hamas ikke skal ha noen plass i en palestinsk regjering, at Gaza blir demilitarisert og at det skal holdes nyvalg. Dette er Australias betingelser for å kunngjøre anerkjennelse.

New Zealands utenriksminister Winston Peters sier at regjeringen de nærmeste ukene vil vurdere om den skal følge andre land som har anerkjent Palestina som selvstendig stat.

– Spørsmålet er ikke om vi skal gjøre det, men snarere når, legger han til.

FNs hovedforsamling åpner formelt 8. september, og generaldebatten, der stats- og regjeringssjefer deltar, finner sted 23. september.