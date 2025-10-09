Aukrust: Gaza har vært helvete på jord i to år – nå kan palestinerne få et vendepunkt

Fordrevne palestinere i Rafah sør på Gazastripen. Bildet er fra juni. Torsdag var det appluas, håp og jubel blant både palestinere og hjelpearbeidere ved grenseovergangen, ifølge utviklingsministeren. Jehad Alshrafi / AP / NTB

Natt til torsdag kunngjorde USAs president Donald Trump at Hamas og Israel er enige om første del av hans 20 punkt lange plan, som ifølge presidenten skal skape fred på Gazastripen.

Aukrust har siden 7. oktober vært i området, og torsdag var han på egyptisk side av Rafah, der han møtte sårede palestinere på sykehus, lokale myndigheter og frivillige fra hjelpeorganisasjonen Røde Halvmåne.

Både hos palestinere og hjelpearbeidere er det håp og glede å spore etter kunngjøringen, sier Aukrust til NTB.

– Det var applaus hos de frivillige, som sier de er klare til å jobbe dag og natt de neste dagene om de får muligheten til å komme inn med nødhjelp. De skadede palestinerne sa at hjertene var fylt med glede over at det kanskje kunne bli slutt på denne elendigheten, og at de gleda seg til å få komme hjem, forteller Aukrust.

– Det har vært veldig sterkt. En dag fylt av håp og optimisme, tross at det er masse uklart og mye som kan gå feil. Men Gaza har vært et helvete på jord i to år, og nå kan de få et vendepunkt og noe å jobbe videre fra, legger han til.

Kan bli brutt

Partene inngikk også en fredsavtale i tre faser i januar, men denne ble brutt av Israel etter første fase i mars. Det er knyttet stor spenning til om denne våpenhvilen vil følges opp.

Planen skisserer opp en lys framtid for palestinerne med gjenoppbygging og trygghet, men sier ingenting om hvordan Gaza skal styres i framtiden.

Aukrust understreker at det er viktig at USA, land i regionen og europeiske land fortsetter å legge sterkt press på partene, slik at de overholder våpenhvilen.

– Dette er det opp til partene å opprettholde. Vi ser at det kommer et stort internasjonalt press, så vi må bare forutsette at dette nå blir opprettholdt, sier han.

Eksperter har uttrykt både håp og skepsis til avtalen. Blant annet er det blitt pekt på at den bredere avtalen ikke skisserer opp noen langsiktig løsning på konflikten, og at den kan inneholde elementer som ikke er offentlig kjent.

Aukrust erkjenner at det ikke er vanskelig å «se etter problemer som ligger i horisonten».

– Det er veldig mange ubesvarte spørsmål. Men akkurat i dag tenker jeg at vi må gripe fatt i disse mulighetene dette gir. I dag må vi velge å være optimistiske og håpefulle, for det har vært to år med bare mørke.

Prioriterer nødhjelp

Hovedprioriteten nå må være å få inn nødhjelp, understreker Aukrust.

– Vi teller hver time, for folk dør av mangel på mat, vann og medisiner. Vi skal gjøre det vi kan. Vi må gripe fatt i mulighetene dette gir og få inn nødhjelp så fort som mulig. Det står klart ved grensa, sier utenriksministeren.

Røde Halvmåne sier ifølge ham at de kan få inn opptil 1000 lastebiler med nødhjelp om dagen.

– Akkurat nå er det dét som er det aller viktigste, også er det veldig mange spørsmål og diskusjoner som må tas, sier Aukrust.

Et viktig norsk bidrag videre blir å presse på internasjonalt for at fredsplanen blir fulgt opp, sier Aukrust.

– Vi må være med på å få nødhjelp inn, på å gjenoppbygge Gaza, og aller viktigst på lang sikt blir å få til en politisk løsning, sier han.

Utviklingsminister Åsmund Aukrust (Ap) var på egyptisk side av Rafah torsdag, samme dag som våpenhvilen mellom Israel og Hamas trer i kraft. Guri Solberg / Utenriksdepartementet / Handout