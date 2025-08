Det er lett å tenke at dere Utøya-overlevende klarer dere så bra, med fem statsråder i regjering og deg som AUF-leder i front på årets sommerleir. Men av den nye boka di skjønner vi at veien tilbake til Utøya etter 2011 har vært lang?

– Ja, det har den, og nei, dette er ingen selvfølge for meg, at jeg nå for første gang er på leir som leder av AUF. Det er jo noen borgerlige tenketanker som mener at jeg er altfor gammel til å være AUF-leder, jeg er 30 år nå og en litt late bloomer. Jeg blomstret seint, for fra 2012 til 2018 var jeg ute av politikken. Men nå er jeg tilbake på Utøya med full motivasjon! Jeg opplever at det trengs, for noen må møte disse unge høyreside-gutta i øyehøyde i valgkampen, med boksehanskene på.

Du tenker på folk som Ola Svenneby og Simen Velle? Unge Høyre vant skolevalget i 2023, med FpU på andreplass. Jeg går ut fra at AUF preges av en viss revansjelyst i år?