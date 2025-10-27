Astrup om sitt prosjekt som mulig Høyre-leder: – Vi må bli modigere

De to var blant Høyre-profilene som snakket med Høyres valgkomité i helgen. Ine Eriksen Søreide har av mange blitt pekt på som favoritt til ledervervet, men har selv uttrykt usikkerhet rundt hvorvidt hun ønsker vervet.

Astrup fikk spørsmål av NRKs programleder om hva hans prosjekt går ut på, hvorpå han svarte:

– Jeg mener at vi må bli modigere. Vi må bli mer systemkritiske, vi må utfordre mer. Vi har store utfordringer som må løses. Fremover vet vi at vi må prioritere hardere hvis vi skal klare å ivareta velferden og tryggheten for samfunnet vårt.

Han mener partiet har glidd litt vekk fra den sosiale profilen som har kjennetegnet Høyre lenge under Erna Solbergs ledelse.

– Vi skal løse folks hverdagsutfordringer, samtidig som vi griper fatt i de store utfordringene for samfunnet, og da må du appellere både til hjertet og hjerne. Særlig i denne valgkampen så ble det mye kalkulator-Høyre, og det er ikke det Høyre som jeg tenker at vi skal være.

Asheim har vært nestleder i partiet siden 2022. På spørsmål om hvordan han skal ta partiet i en helt ny retning, svarte han:

– Det er veldig mye som fungerer bra i Høyre, men vi er nødt til å ta innover oss det faktum at vi er i den samme situasjonen som nesten alle våre søsterpartiet i Europa; vi presses både fra et parti til høyre for oss og fra sentrum-venstre, sier Asheim.

– Når man havner i en sånn situasjon som parti, blir man veldig fort introvert og selvopptatt, man snakker om seg selv, hvordan vi oppfattes. Man må få huet ut av sitt eget møterom, og så må man spørre seg selv hvorfor velgerne mistet tilliten til våre løsninger.