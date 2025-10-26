Astrup og Bruflot åpner for å gå inn i Høyre-ledelsen

Nikolai Astrup (H) bekreftet søndag at han stiller til kandidat som ny leder i Høyre etter Erna Solberg. Lise Åserud / NTB

Astrup var søndag i samtaler med Høyres valgkomité på Lysebu. Til TV 2 etter møtet sier han at han gjerne stiller som leder i Høyre etter Erna Solberg.

– Hvis partiet vil, er jeg klar for å lede Høyre. Det har jeg fortalt valgkomiteen i dag, i det som ble en lang og god samtale, sier Astrup til TV 2.

Astrup er blant annet kjent for å være den på Stortinget med størst formue. Han har lenge vært en profilert politiker for Høyre med 16 år på Stortinget, og han er i dag partiets finanspolitiske talsperson.

Astrup har også hatt flere statsrådsposter under Erna Solbergs tid som statsminister.

Bruflot vil bli nestleder

Høyres valgkomité har i helgen hatt sin første samling for å starte arbeidet med å finne en arvtaker etter Erna Solberg som partileder. Flere av toppene i partiet har møtt komiteen til samtaler i løpet av helgen.

Blant dem er tidligere stortingsrepresentant og Unge Høyre-leder Sandra Bruflot, som i dag leder Høyres kvinneforum. Hun åpner også for å gå inn i ledelsen.

– Jeg sa til valgkomiteen at jeg gjerne vil bli nestleder i Høyre, sa Bruflot til VG etter sitt intervju søndag.

Bruflot var innvalgt på Stortinget fra Buskerud i forrige stortingsperiode, og hun ledet Unge Høyre fra 2018 til 2020.

Asheim vil – Søreide nøler

Lørdag bekreftet partiets nestleder Henrik Asheim at også han stiller seg tilgjengelig til jobben som partileder. Ine Eriksen Søreide er bredt ansett som en storfavoritt, men skrev til VG og flere andre medier lørdag at hun ikke hadde bestemt seg.

– Jeg har ikke tatt en endelig beslutning om jeg vil være en av kandidatene til den store og viktige jobben det er å lede Høyre, skrev Søreide.

Valgkomiteens leder Christian Ingebrigtsen har varslet at prosessen vil ta tid, og det neppe ville komme svar i løpet av helgen.

Valgkomiteen har bedt om innspill fra fylkeslagene og invitert alle Høyre-medlemmer om å si sin mening om hvem som bør bli leder. Det har kommet inn et tusentalls tilbakemeldinger, som komiteen nå går gjennom, har Ingebrigtsen tidligere opplyst.

Flere posisjoner å fylle

Valgkomiteen skal vurdere flere aktuelle kandidater til posisjoner i Høyres ledelse utover partileder til å etterfølge Erna Solberg.

Foruten å finne en ny partileder etter Erna Solberg, må også andre nestleder Tina Bru erstattes. Endring av personkabalen i høyreledelsen (arbeidsutvalget) kan også medføre en rokade som gjør at flere plasser må fylles.

Arbeidsutvalget leder det daglige arbeidet i partiet og kan avgjøre alle saker som ikke er tillagt sentralstyret eller landsmøtet. Det velges for to år om gangen og består i dag av:

Partileder (Erna Solberg)

Nestlederne (Henrik Asheim og Tina Bru)

To medlemmer valgt av landsmøtet (Ine Eriksen Søreide og Peter Frølich)

Leder av Høyres kvinneforum (Sandra Bruflot)

Unge Høyre-lederen (Ola Svenneby)

