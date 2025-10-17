Astrup godtar Aps unnskyldning: – Nå legger vi dette bak oss

Høyres finanspolitiske talsperson Nikolai Astrup mener regjeringen kommer med en genuin beklagelse.

Nikolai Astrup (H) og statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) på Stortinget i 2023.

Innenriks

Jonas Bucher Journalist
Publisert
Lesetid: 2 min

– Det er bra Støre og Vestre sier unnskyld, innleder Astrup i et Facebook-innlegg fredag ettermiddag.

Høyre-profilen var en av mange som kritiserte helseminister Jan Christian Vestres (Ap) valgkampvideo hvor han kom med en rekke påstander om at både Høyre og Frp ville fjerne gratisferger og slette studiegjeld.

