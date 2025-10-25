Høyres nestleder Henrik Asheim bekrefter at han ønsker å ta over som partileder etter Erna Solberg. Lørdag snakket han med valgkomiteen i et halvannen times langt møte. Lise Åserud / NTB

Valgkomiteen i Høyre er i helgen for første gang samlet til et fysisk møte. På et hemmelig sted intervjues kandidater som kan være aktuelle for å overta etter Erna Solberg, som gir seg som partileder på landsmøtet i februar.

Søreide er bredt ansett som en storfavoritt, men hun har nølt med å flagge offentlig om hun ønsker å bli partileder eller ikke. Etter at møtet var overstått lørdag, ønsket hun ikke å la seg intervjue av mediene, men skriver følgende i en skriftlig melding til VG :

– Jeg har ikke tatt en endelig beslutning om jeg vil være en av kandidatene til den store og viktige jobben det er å lede Høyre.

– Jeg er veldig glad i partiet vårt og alle de fine folkene som utgjør det, og jeg tror det er en styrke at både jeg og andre mulige kandidater tenker grundig gjennom hva vi selv kan bidra med og hva som er riktig for Høyre fremover.

Asheim bekreftet at han vil bli leder

Tidligere lørdag var nestleder Henrik Asheim inne til sin første intervjurunde. Han bekreftet etterpå at han formidlet til komiteen at han ønsker å bli partileder.

– Jeg har sagt til valgkomiteen at jeg ønsker å være med videre i partiledelsen og at jeg også kan vurderes som partileder, sier han til VG.

På spørsmål om det betyr at han ønsker å bli partileder, svarer han:

– Ja, med det sier jeg også at jeg gjerne vil vurderes som ny partileder.

I et halvannen times langt møte snakket han om politikk, partiorganisasjonen og om hva som skal til for å gjenvinne tilliten hos velgerne. Også Søreide sier det var en fin og grundig samtale som dreide seg om ulike sider av utviklingen av Høyre framover.

– Vi har blant annet diskutert Høyres rolle, politiske utviklingsprosesser og hvordan vi skal bygge lag og fornye oss politisk. Vi fikk et skikkelig dårlig valgresultat, men vi er også et parti med veldig engasjerte tillitsvalgte og folkevalgte, 108 flinke ordførere og sterke og motiverte stortingsrepresentanter og ansatte, skriver hun.

Frølich også inn til samtale

Valgkomiteen skal også snakke med Peter Frølich lørdag. Han har også varslet gjennom høsten at han er interessert i å bli en del av Høyres partiledelse. Samtidig har han tidligere gitt uttrykk for at det er mindre aktuelt for ham å bli partileder, ettersom han har familie og to små barn hjemme i Bergen.

Flere i Høyre har gitt uttrykk for at de ønsker ham inn som enten leder eller en av to nestledere, deriblant Bergen Høyre, som overfor TV 2 bekrefter at de har spilt ham inn til valgkomiteen.

Intervju med Unge Høyre-leder Ola Svenneby, som også ofte er nevnt i partilederkabalen, skal finne sted senere i november. Han har tidligere gjort det klart at han ikke ser for seg å bli partileder, men overfor TV 2 bekreftet han at han at han ønsker seg en plass i Høyre-ledelsen. Det kan i så fall bety at han kan bli nestleder eller få en plass i arbeidsutvalget.

Svenneby går av som Unge Høyre-leder neste sommer.

– Vil ta tid

Søreide har vært særdeles ordknapp om hvorvidt hun vil stille som kandidat eller ikke. Valgkomiteens leder Christian Ingebrigtsen har varslet at det vil ta tid å få en avklaring, og at det neppe ville komme svar i løpet av helgen.

– Jeg forventer ingen avklaring denne helgen, sier Ingebrigtsen.

Valgkomiteen har bedt om innspill fra fylkeslagene og invitert alle Høyre-medlemmer om å si sin mening om hvem som bør bli leder. Det har kommet inn et tusentalls tilbakemeldinger, som komiteen nå går gjennom, har Ingebrigtsen tidligere opplyst.

Flere posisjoner skal fylles

Valgkomiteen skal vurdere flere aktuelle kandidater til posisjoner i Høyres ledelse utover partileder til å etterfølge Erna Solberg. Andre nestleder Tina Bru skal også gi seg, og endring av personkabalen i høyreledelsen (arbeidsutvalget) kan medføre en rokade som åpner flere plasser må fylles.

Arbeidsutvalget leder det daglige arbeidet i partiet og kan avgjøre alle saker som ikke er tillagt sentralstyret eller landsmøtet. Det velges for to år om gangen og består i dag av: