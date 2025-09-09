Asheim åpner for å ta over som Høyre-leder hvis Solberg trekker seg

– Jeg har sagt før at jeg gjerne kan vurderes i en sånn sammenheng. Men det jeg synes er positivt nå er at vi har mange potensielle kandidater. Og jeg tror at hvis du skal du erstatte en så tydelig og sterk leder som det Erna Solberg har vært, så må du ha et lag som skal overta det, sier Asheim tirsdag morgen til Aftenposten.

Når avisen spør om han stiller som partilederkandidat dersom partiet ønsker det, svarer han:

– Ja, jeg tror egentlig den riktige holdningen for mange av oss er at vi gjerne tar en prat med valgkomiteen den dagen det blir aktuelt, svarer Asheim.

– Skal selvfølgelig bytte på folk

I NRKs valgsending tirsdag morgen viser Høyre-nestlederen til Erna Solbergs egne ord på valgnatten:

– At når hun nå ikke blir statsminister og har allerede sagt at hun ikke ser for seg å stille til 2029, så er det naturlig at det kommer til å komme et skifte av leder i Høyre, sier Asheim.

Når programlederen ber han være mer konkret, svarer han:

– Det du spør meg om er: Er det liksom på tide at Erna Solberg går av? Hun er Høyres lengstsittende Høyre-statsminister. Vi skal selvfølgelig bytte på folk, og jeg tror det er veldig sannsynlig at vi også får en ny partileder, svarer han.

Vil ikke forhaste seg

Han viser til partiets sentralstyremøte, som skal samles fredag for å diskutere når og hvordan de går videre etter mandagens valgnedtur.

– Jeg er litt opptatt av, i en sånn situasjon som vi er nå, å ikke gjøre det forhastet. At vi tenker gjennom hva som er planen, hvem som skal overta, alle disse tingene, det skal partiet bruke litt tid på, sier Asheim.

– Jeg syns det er noe Erna Solberg også påpeker noe veldig viktig. Vi har søsterpartier som har gjort det samme, norske partier som har gjort det samme, hvor partiet bare kaster kortene på valgnatten. Det blir ikke en god prosess, og det blir ikke nødvendigvis en veldig enkel måte å ta partiet videre på.