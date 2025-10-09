Aschehoug skal selges: – Det beste for forlaget

– Selv om det er knyttet vemod til beslutningen, er det også slik at man mener dette vil være det beste også for forlaget, sier Mads Nygaard, forlegger og konserndirektør i H. Aschehoug & Co, til NTB:

– Det er en blanding mellom det rasjonelle, som tilsier at dette er riktig, og selvfølgelig et element av vemod, som også ligger der. Det preger meg også selvsagt, sier Nygaard.

– Det skjer definitivt i min tid, men det gjøres av 115 andre, sier han om det å være den generasjonen som satte sluttstrek.

Kom brått

Nyheten om at Aschehoug søker nye eiere kom som tilsynelatende brått torsdag morgen i form av en pressemelding. Der het det at et forlag som Aschehoug «trenger sterke, engasjerte og dedikerte eiere som kan utvikle virksomheten i et langsiktig perspektiv».

Aschehougs 116 aksjonærer, blant dem Nygaard-familien, ba styret om å legge opp til en åpen, strukturert prosess for å selge hele virksomheten.

– Det er helheten som skal selges. Men nøyaktig hvordan det vil arte seg til slutt, vet man likevel aldri.

Gikk tidlig ut

På spørsmål om det foreløpig finnes aktuelle interessenter, svarer Aschehoug-sjefen nei.

– Vi går ut med dette i forkant og er så vidt i gang med arbeidet. Målet er å finne gode, langsiktige eiere som ønsker å overta stafettpinnen fra dagens aksjonærer, og videreføre det Aschehoug er og har blitt til gjennom alle disse årene. Vi håper vi finner en god løsning, og føler oss trygge på at vi klarer det.

Mads Nygaard forteller at aksjonærene har brukt god tid på å ta det han kaller for «en veldig stor beslutning». Selv er han femte generasjon i ledelsen for forlaget. Aschehoug ble etablert i 1872 og har siden 1888 vært eid av William Nygaard (1865–1952) og hans etterkommere.

– Spente

– Våre eier har vært langsiktige, lojale og interesserte. Det å forstå hva vi gjør, og at de deler virksomhetens verdier og målsettinger, er veldig viktig for et forlag, sier Nygaard. Men der den første forleggeren var eneeier, førte generasjonsskiftene til at man i dag har mange eiere – de aller fleste med små poster.

– Det gjør det mye vanskeligere for eierne å bidra på samme måte som de kunne gjøre før, som følge av at det er blitt mer spredt, sier Nygaard, som sier at de reaksjonene om salget han har fått med seg bare timer i etterkant, har vært preget av at man forstår beveggrunnen.

– De er spente på hva det vil innebære i praksis. Jeg tror at det er et element av vemod også for de av våre kolleger og forfattere som har vært med en stund. Men sentimentalitet er ikke forenlig med det å være det beste og sterkeste forlagsmiljøet i Norge. Vi har en klar overbevisning om at dette vil være det beste for forlaget og våre forfattere.

– Aschehoug har vært Norges viktigste forlagshus i mer enn 150 år. Vi skal finne en god løsning, sier styreleder Thor Gjermund Eriksen, som leder prosessen med å finne nye eiere.