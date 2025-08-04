Arrestordre på demokrater som rømte fra Texas for å stanse nye valgkretser

Gene Wu og andre folkevalgte demokrater fra Texas under en presseseanse i Illinois etter at de dro fra Texas for å hindre en avstemming i delstatsforsamlingen. Foto: Mark Black / AP / NTB

De folkevalgte forlot Texas søndag, dagen før delstatsforsamlingen etter planen skulle stemme over de nye valgkretsene. Mange har dratt til delstaten Illinois, der de søndag holdt pressekonferanse med guvernør JB Pritzker.

USAs president Donald Trump håper å unngå å ryke på et nederlag i mellomvalget neste år, slik han gjorde i sin første presidentperiode. På målingene ligger Demokratene best an.

Lokale republikanere har foreslått nytt valgkart til Representantenes hus som de håper vil gi fem nye kretser der de har gode vinnersjanser.

Partiet har for øyeblikket 25 av de 38 plassene i Representantenes hus fra Texas.

Forlot delstaten

I delstatsforsamlingen har republikanerne 88 av 150 plasser, mens demokratene har de øvrige 62. For å være vedtaksdyktig må minst 100 representanter være til stede.

Minst 51 demokrater forlot delstaten, ifølge partiet. Partiet klarte dermed å hindre endringen av valgdistriktene ved simpelthen å la være å møte opp.

– Apati er medvirkning, og vi vil ikke være medvirkende til å fortie hardtarbeidende lokalsamfunn som har brukt flere tiår på å kjempe for mulighetene som Trump prøver å stjele, sier talsperson Josh Rush Nisenson.

Arrestordre

Nå har guvernøren i Texas, Greg Abbott, utstedt arrestordre på over 50 av demokratene som hindret den omstridt avstemningen i delstatsforsamlingen ved å unnlate å møte opp.

Forsamlingens leder svarte på aksjonen med å utstede sivil arrestordre på de fraværende demokratene, og guvernør Greg Abbott har gitt dem ordre om å komme tilbake. President Donald Trump har bedt Abbott «gjøre det som trengs» for å skaffe republikanerne flere plasser i Kongressen.

– Jeg har gitt sikkerhetsdepartementet i Texas ordre om å finne, pågripe og returnere ethvert medlem av Huset som har unnlatt å gjøre sin plikt overfor Texas' innbyggere, sier Abbott.

Men verken Abbotts ordre eller arrestordren er gyldige utenfor delstatens grenser, og det er ikke ulovlig å ikke være vedtaksdyktig. De fleste av de folkevalgte demokratene har reist til delstatene Illinois, Massachusetts og New York.

Andre gang

Det er bare en sivil forseelse å nekte å møte til avstemning, så de folkevalgte kan ikke settes i fengsel, og det er uklart hvem som eventuelt kan pågripe dem, skriver nyhetsbyrået AP.



Det er andre gang på fire år at Demokratene rømmer fra Texas for å stanse en avstemning. I 2021 var de i Washington D.C. i 38 dager i et forsøk på å stanse avstemning om stemmeregler som de mente gjorde det vanskeligere å stemme.

Trump-administrasjonen har også vurdert å tegne om valgkretser i andre delstater, blant dem Missouri, sier en kilde med kjennskap til saken til AP.