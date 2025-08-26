Arrangerer markering til minne om Tamima (34)

Folk har behov for å komme sammen og kjenne på et fellesskap nå, forteller lederen av Antirasistisk Senter.

34 år gamle Tamima Nibras Juhar ble drept på Kampen i Oslo.
34 år gamle Tamima Nibras Juhar ble drept på Kampen i Oslo. Nå arrangeres det en minnemarkering for henne.

Natt til søndag ble 34 år gamle Tamima Nibras Juhar funnet drept på en barnevernsinstitusjon på Kampen i Oslo, hvor hun var ansatt. En 18 år gammel beboer ble senere pågrepet for drapet. Han har ifølge politiet forklart at drapet var politisk motivert

Politiet har derfor siktet ham for drap med terrorhensikt.

Nå skal det arrangeres en felles markering i samråd med familien, til minne om Tamima. 

